Volcan de Fuego | Guatemala | 116 vittime identificate

Eruzione in Guatemala : il Volcan de Fuego torna in attività - “forti” esplosioni nelle scorse ore : Nuovo allarme in Guatemala: è ripresa l’attività del Volcan de Fuego, la cui Eruzione, lo scorso 3 giugno, ha provocato la morte di numerose persone. Secondo la protezione civile locale, nella serata di martedì è stata registrata una “nuova fase di attività” con “forti” esplosioni che possono essere considerate un indizio di intensificazione nelle prossime ore. Si sono nuovamente osservate colonne di fumo e piogge ...

Guatemala : eruzione del Volcan de Fuego - oltre 670mila dollari da aiuti internazionali : Per fronteggiare l’emergenza seguita all’eruzione del Volcan de Fuego, il Guatemala ha ricevuto circa 670 mila dollari in aiuti internazionali: lo riferisce la direzione del Credito pubblico del ministero guatemalteco delle Finanze in una nota rilanciata dai media locali. La Cooperazione Italiana ha disposto un finanziamento multilaterale di emergenza di 200 mila euro: tale contributo risponde all’appello lanciato dalla Federazione ...

Guatemala - si aggrava il bilancio : i morti nel Volcan de Fuego sono almeno 84 : I morti per l’eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala sono almeno 84, anche se il bilancio ufficiale di vittime è fermo a 75, secondo informazioni pubblicate dai media locali. Un fotografo dell’agenzia Efe ha assistito al ritrovamento di otto corpi nella località di San Miguel Los Lotes e non è chiaro se il ritrovamento di sei cadaveri diffuso dal quotidiano La Prensa Libre nella sua edizione online sia lo stesso, oppure se il ...

Cosa dice a noi italiani l'eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala : In Guatemala si è scatenato uno dei tanti vulcani che caratterizzano quella zona del nostro energico Pianeta: il Volcan de Fuego. Qualche esperto occasionale si è sbizzarrito in paragoni privi di ...

Eruzione del Volcàn de Fuego in Guatemala : quasi 200 i dispersi : A seguito dell’Eruzione del Volcàn de Fuego in Guatemala, almeno 200 persone risultano disperse: lo rendono noto le autorità dello Paese che ieri avevano riportato un bilancio di 70 vittime accertate. “Abbiamo anche un numero dei dispersi, sono 192. Conosciamo i loro nomi, la loro età ed il loro villaggio di provenienza“, ha dichiarato Sergio Cabanas, direttore dell’agenzia di protezione nazionale. Ieri si è registrata ...

Guatemala - erutta il Volcan de Fuego : ancora esplosioni - continua la fuoriuscita di cenere : continua la fuoriuscita di rocce e cenere dal Volcan de Fuego, attivo nel sudovest del Guatemala, quasi due giorni dopo la tragica eruzione che ha ucciso almeno 69 persone. L’istituto di vulcanologia e meteorologia del Paese ha reso noto che il vulcano ha registrato da 8 a 10 esplosioni moderate all’ora questo martedì mattina, anche se la portata dell’attività è molto inferiore a quella registrata domenica. Intanto, la gente ...

Guatemala - oltre 60 morti per l’eruzione del Volcan de Fuego : “Interi villaggi seppelliti dalla cenere come a Pompei” – FOTO : La nube di gas, lapilli, blocchi di rocce e cenere a temperature superiori a 700 gradi sprigionatesi dal Volcan de Fuego ha trasformato il Guatemala in una nuova Pompei. Sono almeno 69 i morti, stando all’ultimo aggiornamento delle autorità, causati dall’eruzione: per oltre 50 di loro si procederà all’identificazione tramite dna, perché la lava ha sfigurato le vittime. Le immagini raccontano la distruzione attorno ...

Eruzione in Guatemala - il Volcán de Fuego provoca un’ecatombe : si temono 3000 morti sotto le ceneri : 1/58 AFP/LaPresse ...

Guatemala - erutta il Volcan de Fuego : almeno 62 le vittime - tragedia come Pompei : Sono 62 i morti nell’eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala. Tredici corpi sono già stati identificati. Lo ha reso noto il capo dell’istituto di scienze forensi nazionale. L'articolo Guatemala, erutta il Volcan de Fuego: almeno 62 le vittime, tragedia come Pompei sembra essere il primo su Meteo Web.

Guatemala come Pompei - erutta il Volcan del Fuego : il rapporto Ingv : Nella giornata di ieri, 3 giugno, una breve ma violenta eruzione esplosiva ha interessato il Volcan de Fuego (Vulcano di fuoco) a sud-ovest della capitale Città del Guatemala, causando la morte di almeno 25 persone (il bilancio è salito a 31 nelle ultime ore, ndr.), numerosi feriti e danni agli abitati. Lo riferisce in una nota l‘Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, precisando che l’eruzione è iniziata poco prima delle ...

Guatemala - Volcán de Fuego : con quale frequenza si verificano le eruzioni? : Il vulcano de Fuego in Guatemala ha eruttato violentemente, uccidendo almeno 31 persone, secondo le ultime stime, e ferendone altre 20 a causa di un fiume di lava e di una fitta nube di fumo nero che hanno devastato i villaggi vicini. L’eruzione ha prodotto pennacchi di cenere alti fino a 10 km e generato flussi piroclastici e ricaduta di cenere che ha coperto tetti e veicoli. Il vulcano de Fuego è uno dei vulcani più attivi dell’America ...

Terrore in Guatemala - erutta il Volcán de Fuego : migliaia di evacuati : Panico e Terrore in Guatemala, dove si è verificata una violenta eruzione del Volcán de Fuego, a sud-ovest di Guatemala City: almeno 25 i morti ed oltre 3.200 le persone evacuate. L’eruzione del Vulcano del Fuego è iniziata ieri, con una fuoriuscita massiccia di materiale piroclastico sulle sue pendici, fino quasi ai vicini villaggi, e con una colonna di cenere scagliata fino ad oltre 4.500 metri d’altezza sul livello del mare. ...

