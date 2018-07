Vittorio Feltri insulta i conduttori de La vita in diretta Estate

La Vita in Diretta Estate : Vittorio Feltri perde le staffe - volano insulti : Vittorio Feltri Vittorio Feltri perde il controllo su Rai 1 e sbotta a La Vita in Diretta Estate. Il direttore di Libero era ospite in collegamento nella puntata odierna per parlare della recente sentenza della Cassazione sullo stupro quando, infastidito, ha dato in escandescenze contro i conduttori Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli, lasciandosi andare al turpiloquio. Nel suo intervento, il giornalista aveva dato ragione alla Cassazione, che ...

Vittorio Feltri : attaccare Salvini è da masochisti : Con tutte queste navi che gironzolano nel Mediterraneo cariche di africani comincio a perdere la trebisonda. Quali di esse abbiano diritto di attraccare in Italia e quali invece debbano essere ...

Vittorio Feltri a Stasera Italia : 'Immigrazione? Non possiamo accogliere mezza Africa' : 'Accogliendo tutti, tra qualche anno non sapremo più dove andare noi'. Vittorio Feltri a Stasera Italia , su Rete 4, fa il punto sull'immigrazione. Schietto e sincero, dichiara: 'Facciamo arrivare ...

Vittorio Feltri su Di Maio : il ministro del lavoro è solo un magliaro : Mi dispiace che Salvini annuisca davanti all' ipotesi di penalizzare individui perbene a vantaggio dei lazzaroni incapaci di svolgere qualsiasi attività nel mondo della produzione. Non parlo per me: ...

Vittorio Feltri : 'La sinistra non esiste più - sono rimasti solo i fighetti da salotto' : Caro signor Francesco, comprendo la sua delusione. In gioventù sono stato anche io di sinistra. A circa 20 anni ero addirittura segretario della federazione bergamasca socialista insieme con Mario ...

Vittorio Feltri - soldi della Lega : vietano a Salvini persino di chiedere aiuto a Mattarella : Ricordiamo però che alcuni anni fa, l' amministratore della Margherita, gemella del Partito democratico, si intascò la non risibile somma di 25 milioni eppure non cadde il mondo e neppure un petalo ...

In Onda - Vittorio Feltri interrotto da David Parenzo abbandona il programma : "Vaffa***lo" (video) : Lo scottante tema dei migranti, ultimamente sta mettendo a dura prova i nervi degli ospiti che vengono invitati nelle trasmissioni di attualità per cercare di trattare l'argomento e analizzare i fatti. Se due giorni fa, durante Unomattina estate, il fotografo Oliviero Toscani ha sbottato contro la decisione di non trasmettere le immagini di un bambino morto in piena fascia protetta, ieri, 2 luglio 2018, durante il secondo appuntamento di In ...

Vittorio Feltri a 'In Onda' manda aff*** David Parenzo in diretta e se ne va : Scintille ieri sera a 'In Onda' su La7 , dove si parlava di immigrazione : il duo di conduttori Telese-Parenzo prima ha bisticciato con Matteo Salvini, 'accusandolo' di fatto dei morti affogati in ...

Vittorio Feltri : 'Matteo Salvini crescerà ancora. Io tra 30 anni non ci sarò più - ma...' : 'Trionfo della Lega'. Questo il titolo di Libero dopo il bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini . E a L'aria che tira su La7 si parla proprio di questo titolo e delle parole del leader del ...

Vittorio Feltri : “Milano è un vivaio di finocchi. Non li chiamo gay - né omosessuali - ma froci o ricchioni” : “omosessuali? Non riesco a capire da chi e in quale modo siano minacciati i loro diritti. Milano è un vivaio di finocchi“. Sono le sgradevoli parole pronunciate a L’Aria che Tira Estate (La7) dal direttore di Libero, Vittorio Feltri, che definisce il Pd “una brutta copia del Partito Radicale” e rincara: “Io non li posso chiamare ‘gay’, perché non mi piace parlare in inglese in televisione. Quando ...