"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

Tagli ai Vitalizi - Cicciolina distrutta : 'Come sono ridotta ora per campare' : 'È stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un'offesa alla dignità. È una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze, la pensione è ricalcolata in base al criterio contributivo per i deputati ma non per i ...

Taglio ai Vitalizi da sogno a realtà - Fraccaro : 'Ora riduzione dei parlamentari' : Ieri, 12 luglio 2018, la Camera ha approvato la delibera di Roberto Fico che prevede un Taglio ai vitalizi per oltre 1.200 ex deputati. Soddisfatto il M5S che è riuscito a vincere la battaglia che porta avanti da anni, ottenendo un risultato importante che, secondo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha dato un forte segnale al popolo italiano. Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, si unisce all'esultanza dei Cinque Stelle e ...

Di Maio : "dopo i Vitalizi ora il taglio dei parlamentari. Sul Decreto Dignità no fiducia" : È un Luigi Di Maio soddisfatto quello che il giorno dopo l'ok dell'ufficio di presidenza della Camera al taglio dei vitalizi per gli ex deputati dice:ora mi sembra arrivato anche il momento di tagliare il numero dei parlamentariIl vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro è intervenuto stamattina ad Agorà Estate su Rai 3. Ieri il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro aveva proposto un taglio dei ...

Taglio dei Vitalizi : Salvini - ora i senatori - chi vuol fare ricorso si vergogni : Matteo Salvini si augura che a breve dopo il Taglio dei vitalizi degli ex deputati vengano tagliati anche quelli dei senatori. Al suo arrivo alla festa della Lega a Barzago, il ministro dell'Interno a proposito degli ex senatori ha detto: "Penso e spero che in fretta avranno lo stesso trattamento equo" degli ex deputati. "Ci sono milioni di pensionati - ha sottolineato - che non arrivano a mille euro al mese e quindi non si ...

Vitalizi : D'Incà (M5S) - abolito odioso privilegio - ora sotto con le pensioni d'oro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Una cifra che, al di là del suo peso reale, assume un altissimo valore simbolico: Il nostro obiettivo – rivela D'Incà - è quello di restituire alla politica quella dignità che ha perso, perché una politica che si fonda sul privilegio, una politica che si arricchisce senz

Vitalizi : D’Incà (M5S) - abolito odioso privilegio - ora sotto con le pensioni d’oro : Belluno, 12 lug. (AdnKronos) – “Bye bye Vitalizi: oggi sono stati aboliti i Vitalizi degli ex deputati”. Ai lavori dell’Ufficio di Presidenza della Camera ha partecipato Federico D’Incà, deputato bellunese del Movimento 5 Stelle e Questore alla Camera: ‘Questa è una giornata storica ‘ esulta D’Incà ‘ sui libri di storia si leggerà che il 12 luglio del 2018 il Movimento 5 Stelle ha ...

Vitalizi - taglio approvato : al via da gennaio 2019/ Di Maio e Fico esultano - Sgarbi : "ignoranti come capre" : Di Maio, Vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Vitalizi - Sgarbi : “M5s? Ignoranti come capre - in gran parte disoccupati - incapaci totali”. E attacca Fico : Invettiva veemente del deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, contro l’abolizione dei Vitalizi alla Camera e in particolare contro il M5s. Ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), il critico d’arte prende di mira innanzitutto il presidente della Camera, Roberto Fico: “Arrivano questi fenomeni e scoprono che noi siamo tutti cretini: per loro non occorreva una legge per tagliare i Vitalizi. Quindi, Richetti era un fesso ...

Camera - il taglio ai Vitalizi ora è realtà<br>Di Maio : "Adesso il Senato prenda esempio" : Aggiornamento ore 16:18 - L'Ufficio di Presidenza della Camera ha approvato la delibera del Presidente Fico e dunque ora il taglio dei vitalizi agli ex deputati è una realtà, dal 1° novembre sarà in vigore. Subito dopo che la notizia è stata diffusa, il vicepremier Luigi Di Maio ha festeggiato brindando con uno spumante che lui ha chiamato "Bye bye vitalizi", con il ministro dei Rapporti Parlamentari Riccardo Fraccaro e la vicepresidente ...

La Camera approva il taglio dei Vitalizi - M5S festeggia. Di Maio : “Ora tocca al Senato” : La Camera ha approvato l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. Di Maio: "Adesso il Senato prenda esempio". Il M5S esulta in piazza a Montecitorio con palloncini gialli e bottiglie di champagne.Continua a leggere

La Camera dà il via libera al taglio dei Vitalizi. Di Maio : 'Ora le pensioni d'oro' : L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo ...