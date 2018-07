Vitalizi | ci siamo arresi alla propaganda

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) di Riccardo Mastrorillo Inon sono stati “aboliti”, l’ufficio di presidenza della Camera ha semplicemente stabilito che le regole di calcolo, definite “contributive”, introdotte già qualche anno fa, saranno applicate anche aipregressi. La scure suiha qualche profilo costituzionalmente discutibile, intacca un principio giuridico finora sempre garantito: l’irretroattività delle norme e la necessità che le riduzioni negli importi di emolumenti siano di entità ragionevole. In questi ultimi anni vi è stata una lenta e inesorabile operazione di svilimento dell’immagine dei parlamentari e in generale della politica, una gara tra tutte le forze politiche a chi colpiva la “casta” con più decisione, l’esito, non sappiamo se voluto, rischia di essere l’indebolimento di uno dei tre poteri dello Stato. Alcuni hanno contestato le modalità, ...