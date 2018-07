Vigilanza Rai e Copasir | eletti presidenti Barachini Forza Italia e Guerini Pd

L’azzurro Alberto Barachini eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai : Il partito di Silvio Berlusconi ottiene la presidenza della Commissione di Vigilanza Rai. La fumata bianca è arrivata alla terza

Alberto Barachini eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti.Laureato in Lettere moderne all'Università di Pisa, Barachini ha cominciato giovanissimo la carriera giornalistica come cronista al quotidiano toscano il Tirreno.Dal 1999 lavora per il gruppo Mediaset. Caporedattore e conduttore, si occupa di politica, cronaca italiana ed estera per la testata ...

