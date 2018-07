Vigilanza Rai | Barachini presidente

Rai - per la commissione di Vigilanza eletto Alberto Barachini candidato di Forza Italia alla terza votazione : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della commissione di vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti. C’era stata una fumata nera alle prime due votazioni: Barachini aveva ottenuto 18 voti alla prima votazione e 19 voti alla seconda votazione, insufficienti a raggiungere il quorum di 24 voti. L'articolo Rai, per la commissione di vigilanza eletto Alberto Barachini candidato di Forza Italia alla terza ...

Cdp - in pole un uomo del rigore Barachini verso la Vigilanza Rai : Entra nel vivo la tornata delle nomine pubbliche. Oggi si giocano due partite strategiche, primo banco di prova per la tenuta dell'alleanza gialloverde: Cdp e Rai. Trovata la quadra, potrebbero andare ...

Intesa su Copasir-Vigilanza - si tratta ancora su Rai-Cdp : Fumata bianca per il Dem Lorenzo Guerini alla presidenza del Copasir e l'azzurro Alberto Barachini alla Vigilanza Rai. Un accordo politico, che dovrà reggere alla prova dell'Aula, sul cda della Rai, ...

Accordo fatto sulle Commissioni - Vigilanza Rai al partito Mediaset : Al termine del lungo pranzo di Arcore con i vertici dell'azienda, il via libera è arrivato a tutti i titolari della grande trattativa. E consente di chiudere l'Accordo sulle Commissioni di "garanzia". Il candidato per la Vigilanza è Alberto Barachini, ex giornalista Mediaset e stretto collaboratore di Silvio Berlusconi.Dunque, il Cavaliere ha rinunciato a Maurizio Gasparri, figura complicata da digerire per i Cinque Stelle (e di ...

Nomine - Copasir al Pd e Vigilanza Rai a Forza Italia : la partita entra nel vivo : Non sono mancate polemiche: il Pd Anzaldi critica che uno dei candidati sia la cronista politica del Tg1 Claudia Mazzola, che 'segue da anni il M5s'. Curiosamente nel 2015 l'allora portavoce del ...

Il Copasir al renziano GueriniGasparri verso la Vigilanza Rai Nomine - 2 poltrone agli sconfitti : Pronte due Nomine pesanti nello scacchiere politico. Il Comitato di controllo dei servizi segreti andrà al renziano Guerini, Minniti ko. Vigilanza Rai a Fi, favorito Gasparri. Nessun accordo Cdp Segui su affaritaliani.it

Rai - in Vigilanza spunta il nome di Alberto Barachini : di Forza Italia e fedelissimo del Cav : Alla vigilanza Rai andrà un azzurro. E tra Maurizio Gasparri e Paolo Romani spunta il nome di un altro forzista: Alberto Barachini, neosenatore ed ex uomo di Mediaset. Sarebbe proprio Silvio ...

Bicamerali rinviate al 18 luglio. Prima i nodi Copasir e Vigilanza - per ultimo il cda Rai : La Conferenza dei Capigruppo del Senato decide all'unanimità di rinviare al 18 luglio la costituzione delle commissioni Bicamerali. Così si affronterà Prima la questione Copasir e Vigilanza e solo dopo si voterà sul Cda Rai. Il Pd darà entro il 16 i nomi dei suoi componenti e mercoledì 18 si riuniranno alle 9 la Vigilanza; alle 10 il Copasir. Alle 11 l'Assemblea eleggerà i componenti del Cda Rai, ...

Bicamerali senza accordo - Pd non dà nomi per Copasir e Vigilanza Rai : "In assenza di accordo con le altre forze politiche sulle presidenze di Commissioni di garanzia e delle Giunte di Camera e Senato abbiamo deciso di non provvedere alla comunicazione dei componenti del ...