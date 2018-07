Vigilanza Rai | Alberto Barachini eletto nuovo Presidente

Alberto Barachini (Forza Italia) è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai: è stato eletto alla terza votazione con 22 preferenze, una in più della maggioranza. Vicepresidenti sono stati eletti Antonello Giacomelli del PD e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle. Nei primi due scrutini, in cui la maggioranza era fissata a 24 voti, Barachini aveva avuto rispettivamente 18 e 19 preferenze. ...

Rai : Bersani - uno sfregio accordo Pd-Fi per uomo Cav a Vigilanza : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Incredibile. Le famose opposizioni, parlo di Pd e Forza Italia, attribuiscono la presidenza della Vigilanza Rai a un uomo Mediaset. Siamo al dadaismo puro, e non voglio neanche parlare di altro. In altri tempi una cosa così avrebbe suscitato il finimondo. Tanto valeva aspettare qualche mese, se si risolvono i problemi di Berlusconi, metterci direttamente lui e tanti saluti. Questa sarebbe ...

Vigilanza Rai e Copasir - eletti presidenti Barachini (Forza Italia) e Guerini (Pd) : Alberto Barachini presidente della Vigilanza Rai e Lorenzo Guerini alla guida del Copasir. Vanno a Forza Italia e al Pd le commissioni bicamerali di garanzia. Barachini, ex giornalista del Tg4 e del TgCom, è stato eletto senatore per la prima volta il 4 marzo. Il suo nome è stato preferito a quello di Maurizio Gasparri, che sembrava in prima fila. Guerini, a lungo ai vertici della segreteria del Pd dopo essere stato sindaco di Lodi, è al secondo ...

Nomine - a Barachini di Forza Italia la presidenza della Vigilanza Rai. Guerini del Pd al Copasir : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti. Vicepresidenti Antonello Giacomelli del Pd e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle....

