Venezia75 | alla Mostra il cinema il Golem risplende in 4K

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il classico delmuto Il– Come venne al mondo (Der– Wie er in die Welt kam, 1920), scritto e diretto da Paul Wegener, è il film scelto per la serata di Pre-apertura di martedì 28 agosto della 75.Internazionale d’Artetografica della Biennale di Venezia, che si terrà nella Sala Darsena (Palazzo del) al Lido. Ilsarà proiettato in una nuova copia digitale tratta dal negativo originale ritenuto perduto, con un restauro in 4K a cura della Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung di Wiesbaden (Germania) e dellaCinémathèque Royale de Belgique (tek) di Bruxelles, presentato in prima mondiale. Il restauro digitale è stato eseguito dall’Immagine Ritrovata di Bologna. La proiezione de Ilsarà sonorizzata con la musica originale delmaestro Admir Shkurtajcommissionata dBiennale di Venezia, eseguita dal vivo dal Mesimèr Ensemble così ...