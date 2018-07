Venezia | il turista derubato | «Ho il cancro | questo era il mio ultimo viaggio»

vanityfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Per l’con sua moglie, l’americano Michael Veley aveva scelto. Malato di, voleva godersi qualche giorno di tranquillità in Italia e regalare alla consorte un ricordo che l’accompagnasse anche dopo la sua morte. A, però, i borseggiatori lo hanno: gli hanno portato via il portafogli, con i documenti, i soldi e la carta di credito. Quando succede, è un problema per tutti, e lo è a maggior ragione per una persona malata che stava cercando di vivere gli ultimi momenti di serenità. I ladri lo hanno preso di mira mentre era a bordo di un vaporetto, uno dei posti più frequentati dai borseggiatori che si accaniscono sui turisti. Michael ha fatto denuncia al posto interforze di piazza San Marco, poi ha chiesto di consegnare ai borseggiatori, qualora venissero individuati, una lettera scritta a mano da lui. «Sono malato die sto per morire. ...