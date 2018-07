Venezia | da Polizia di Stato controlli interdisciplinari zona Via Piave 2

Venezia : da Polizia di Stato controlli interdisciplinari zona Via Piave (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – E, ancora: mancata applicazione delle procedure previste dal D.Lgs 193/07 nella produzione e distribuzione di alimenti (importo 2.000 euro), sequestri amministrativi, di prodotti alimentari (carne e pesce) privi di rintracciabilità per un totale di circa 200 kg., imposizioni di procedure di igienizzazione necessarie per garantire la sicurezza degli alimenti e la conformità alla normativa in materia ...

Venezia : spaccio in via Piave - imponente operazione della Polizia : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - È in corso dal primo pomeriggio di oggi una imponente operazione della Polizia di Stato, nel quartiere Piave a Venezia Mestre, finalizzata alla esecuzione di numerose misure cautelari emesse dal Gip conformemente alla richiesta della Procura Distrettuale di Venezia nei

Venezia - la polizia sospende il concerto rap : sul palco bestemmie e oscenità (VIDEO) : Il Rap divide, quello è stato ormai appurato. Succede però che le provocazioni degli artisti scatenino malcontenti anche fra gli spettatori, proprio come accaduto nella notte del 5 luglio alla sagra di Fossò, comune in provincia di Venezia. A raccontare alla stampa quanto successo ci ha pensato il sindaco del paese, Federica Boscaro, che si è così espressa raccontando gli sviluppi della sagra: 'Durante l'evento ci sono state le esibizioni di ...

Polizia : a Venezia Conferenza regionale su cooperazione internazionale : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Questa mattina, presso la Sala Conferenze Auditorium Città Metropolitana di Venezia, il vice capo della Polizia Nicolò Marcello D'Angelo ha presieduto la Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di Polizia. L'incontro incentrato sugli strumenti di contrasto al crimine transnazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha visto la partecipazione del Direttore del Servizio per la ...

Venezia : vende acqueforti rubate - negoziante le riconosce e chiama la polizia : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - È successo ieri pomeriggio. Un uomo sulla quarantina si è rivolto ieri pomeriggio ad un noto negoziante d'arte del sestiere Castello per proporgli la vendita di una trentina di acqueforti raffiguranti la città. Il negoziante ha immediatamente riconosciuto la mano e le

La scorta della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia all'Adriatica Ionica Race : Sempre più saldo quindi il connubio Polizia Stradale e mondo del ciclismo al motto: Polizia Stradale…un punto fermo sempre in movimento.. Si inizierà con una crono a squadre BIM CICLABILE ...

Venezia : accordo tra Polizia e Confindustria per contrasto crimini informatici : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - La prevenzione e il contrasto ai crimini informatici per la difesa delle infrastrutture critiche sono al centro dell'accordo tra la Polizia di Stato e Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Il Protocollo sarà siglato oggi da Emanuela Napoli, Diri