Varese | impiegare migranti ‘volontari’ per ritinteggiare le scuole è sfruttamento

(Di mercoledì 18 luglio 2018) La realtà può essere violentata fino a un certo punto. Solo fino a un certo punto la si può distorcere e occultare con visioni ideologiche. Divenuto favola, il mondo reale si ribella. E si mostra senza infingimenti per quello che realmente è. Ciò vale a maggior ragione per la vexata quaestio dell’immigrazione di massa. Accoglienza, integrazione, solidarietà. Ecco la sacra triade con cui i padroni del discorso mondialista hanno usato violenza al reale. Occultando il fatto che immigrazione di massa fa rima con deportazione di massa. Condi massa. Con neocolonialismo di massa. La notizia è fresca. “Forme di impegno volontario che ripaghino la comunità ospitante”. Accade ae in altre aree della Lombardia. “Se nel capoluogo lombardo il Comune ha disposto che ipuliscano le periferie insieme ai disoccupati, nella città prealpina gli ...