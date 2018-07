Valentina Scarnecchia racconta Beppe Grillo | Padre al 200 per cento In privato è

blogo

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “Permissivo”. Cosìdefinisce il “patrigno”sulle pagine di Vanity Fair. Food blogger e volto televisivo di Alice, con un passato da giudice a Cuochi e fiamme, la 37enneil latodel fondatore dei Cinque Stelle, considerato “unal 200 per”.Figlia di Roberto, ex calciatore della Roma e del Napoli, e di Parvin Tadjk, che in seconde nozze ha sposato il comico genovese,spiega come la figura pubblica e privata del garante del Movimento coincidano alla perfezione: “È quello che vedete: un uomo caloroso e accalorato. Lo è quando sale su un palco, e lo è a casa. E quando è incazzato, non riesce a lasciare l’incazzatura fuori dalla porta. Però ha anche una vena comica che non ho mai trovato in nessuno. Quando rompevo con i fidanzati, e mi disperavo, lui era sempre il primo a chiamarmi e a farmi ...