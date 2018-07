Usa | parata di star contro la Corea del Sud | Basta mangiare i cani

Trump in Gb : via al vertice con parata militare Usa-Gb : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Stelle e strisce gialloverdi. Parata di ministri (e non solo) alla festa dell'ambasciatore Usa : Roma. Villa Taverna. Non c'è Beppe Grillo che improvvisa un comizio, nel giorno dell'anniversario dell'Indipendenza americana, come quattro anni fa quando il Movimento 5 Stelle era all'opposizione. Ora è tutto cambiato. Arriva invece Luigi Di Maio, che entra nella residenza dell'ambasciatore in versione istituzionale scortato dallo staff. Tra un selfie e l'altro va dicendo: "Ci occuperemo anche di questo". Perché sono tanti ...