USA | crollano a giugno i nuovi cantieri Giù anche i permessi edilizi

I dazi USA inceppano il motore Crollano le stime di crescita A rischio il miracolo economico : Il secondo "miracolo economico" tedesco, basato sul boom dell'export, rischia di incepparsi per colpa dei dazi dell'amministrazione Trump, specie dopo la minaccia del presidente americano di voler introdurre tariffe del 20% sulle auto europee, cioè in particolare sul made in Germany, nel caso in cui Bruxelles non alleggerisca le sue ritorsioni al protezionismo a stelle e strisce. ...