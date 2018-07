Usa | bimbo malato di cancro scrive le sue ultime volontà | il mio funerale

Blastingnews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Garrett Matthias, aveva 5 anni e, alla sua eta', si dovrebbere la lettera a Babbo Natale o i regali che si desiderano per il proprio compleanno. Questoamericano, però, eradiVIDEO e, nelle scorse settimane, ha deciso di dettare alla mamma le suevolonta'. La sua è stata una richiesta commovente e straziante: Vorrei che il miosia una grande festa, con tanti ghiaccioli e giochi gonfiabili. Lo scorso 6 luglio, il piccolo si è spento ed i genitori hanno realizzato il suo ultimo desiderio. La storia, diffusa dal sito di racconta fondi Go Fund Me è stata ripresa dal quotidiano The Independent. Un bambino speciale Garrett Matthias abitava non lontano da Des Moines Iowa con i genitori Emilie e Ryan e la sorella di 6 anni. Lo scorso anno, i medici gli avevano diagnosticato un raro tumore maligno: il Rabdomiosarcoma di tipo alveolare, ...