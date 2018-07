Un' altra nave con 40 migranti vaga nel Mediterraneo La Tunisia non dà l' ok perché non

huffingtonpost

: Migranti, un'altra nave vaga nel Mediterraneo: a bordo 40 profughi [news aggiornata alle 09:41] - repubblica : Migranti, un'altra nave vaga nel Mediterraneo: a bordo 40 profughi [news aggiornata alle 09:41] - repubblica : Migranti, un'altra nave vaga nel Mediterraneo: a bordo 40 profughi - ilpost : Il ministro Salvini dice che non vuole far arrivare una nave militare ITALIANA con a bordo 66 migranti, soccorsi da… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Dopo aver detto "no" ad hotspot europei sul proprio territorio nazionale, da Tunisi arriva un altro "no" pesante, per le implicazioni diplomatiche e, soprattutto, per le ricadute umanitarie: non vogliamo diventare un riferimento di porto sicuro per gli Stati europei, su cui scaricare una moltitudine di disperati che gli Europei rifiutano di far attraccare. C'è questo dietro la vicenda di unatunisina di una compagnia del gas, la "Sarost 5", che ha tratto in salvo una quarantina di, bloccata da diversi giorni al largo delle coste tunisine: "Né la, né l'Italia, né Malta hanno acconsentito ad aprire i propri porti ai superstiti. A darne notizia sono il portale europeo InfoMigrants e il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), una Ong che aiuta i.Tra ici sono persone provenienti da Egitto, Costa d'Avorio, ...