Una zia per amica | una figura preziosa per bimbi e adolescenti

“Come mi ha ridotto”. Ragno violino - parla Una vittima. Testimonianza choc. Lì per lì non si sente nulla ma poi inizia l’incubo. A cosa fare attenzione : Ragno violino, sono giorni che non si parla d’altro. L’allarme ormai è rosso, specialmente a Roma Sud, e la psicosi è scattata da un pezzo. Il nome scientifico è Loxosceles rufescens, è un Ragno piccolo – tra i 7 e i 10 millimetri – di colore giallognolo, a tratti marrone ma è molto pericoloso. Basta una sola puntura per finire dritti in ospedale. Il problema, però, è che in genere, se si viene punti, non ci si accorge subito: il ...

Pena di morte - Christopher Young giustiziato in Texas/ Il 34enne uccise un uomo durante Una rapina : Pena di morte, Christopher Young giustiziato in Texas: ultime notizie, il 34enne uccise un uomo durante una rapina, inascoltato l'appello del figlio della vittima.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Una pattuglia della Polizia municipale di Fasano rinviene soldi sparsi per strada : Fasano - Non ha creduto ai suoi occhi , e prima ancora alle sue orecchie, un noto commerciante fasanese - il quale venerdì scorso aveva perso il suo portafogli contenente documenti e un bel pò di ...

Cesare Cremonini - Una notte a San Siro/ Commento : sogno iniziato a Bologna e arrivato a San Siro : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: Commento e momenti cruciali del concerto del 20 luglio 2018. Realizzazione del più grande sogno del cantante bolognese.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 04:43:00 GMT)

Donazione sangue in gruppo. Una bella iniziativa della società L'Unatiuci Ellera Corciano. : UMWEB, Corciano. Una bella iniziativa da parte della società podistica dei L'Unatici Ellera Corciano, che nei giorni scorsi si è resa protagonista di una Donazione di gruppo con alcuni dei propri ...

Reggio Emilia - Una casa gratis e l’auto di servizio per usi personali : due agenti della Polizia municipale nei guai : Si comportavano da padroni di casa nel proprio ufficio di Polizia, dove da otto anni avevano messo in piedi un sistema di potere basato su aggressioni verbali a dipendenti e collaboratori, costretti anche a denunciare i colleghi sotto la minaccia di provvedimenti disciplinari, turni di lavoro sfavorevoli e ferie negate. Ma gli abusi di due agenti della municipale di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, non si limitavano al luogo di lavoro: ...

Anziano trovato morto in casa a distanza di Una settimana : Dramma della solitudine a San Giuseppe Vesuviano, dove un uomo di 71 anni è stato trovato morto in casa dopo che i vicini avevano allertato le forze dell'ordine per lo sgradevole odore proveniente ...

Un UFO naviga in lagUna : il primo catamarano a idrogeno sbarca a Venezia [FOTO] : Arriva nella città lagunare l’Energy Observer, il primo catamarano a idrogeno, autosufficiente e a zero emissioni, che sarà impegnato nella circumnavigazione del globo Si è svolto a Venezia il 13 e 14 luglio, l’Hydrogen Experience Event, l’evento che ha visto il passaggio nella città lagunare dell’Energy Observer, il primo catamarano a idrogeno, autosufficiente e a zero emissioni, che sarà impegnato nella circumnavigazione del globo, ...

Trepuzzi - sgozza la moglie e scappa : arrestato/ Ultime notizie : a un'amica aveva detto - "faccio Una pazzia" : Trepuzzi, sgozza moglie e scappa: arrestato 77enne. Ultime notizie: a un'amica aveva detto "faccio una pazzia". Si stavano separando.

Boris Johnson torna al Telegraph e inizia Una lunga campagna elettorale : Per Johnson la Brexit doveva essere il primo passo per una 'Global Britain' che fosse 'più aperta, più rivolta all'esterno e più impegnata nel mondo che mai', una chance per riscoprire il 'dinamismo' ...

Incide la sua iniziale su Una parete del Colosseo : denunciato dai carabinieri : Si è verificato l'ennesimo sfregio ai danni dell'anfiteatro Flavio Vespasiano, noto al mondo come Colosseo : i carabinieri hanno denunciato un turista che con una pietra era intento a Incidere su una parete interna le proprie iniziali. Poco dopo i carabinieri hanno arrestato un uomo che ...