Una tigre in salotto | 7 curiosità sul “micio di casa” che lo accomunano al grande felino

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il 29 luglio in tutto il mondo si celebrerà il Tiger Day, una data scelta dal 2010 per aumentare la conoscenza su questoancora bisognoso di aiuto e tutela. In tutto il mondo restano appena 3.890 tigri, ed è proprio questo il numero di ‘adozioni simboliche’ che il WWF Italia vuole raggiungere entro i prossimi 10 giorni in una Maratona di raccolta fondi a favore dei progetti di tutela nei paesi dove vive il raro. Questa volta, in soccorso della, il WWF ha rivolto un appello ai ‘gatti italiani’ chiedendo ai loro proprietari, attraverso la campagna “A-MICI” di adottare unae inviare ai social Facebook, Instagram, Twitter, WWF un selfie col proprio micio che il WWF pubblicherà sui propri profili. L’obiettivo al livello globale è quello di raddoppiare il numero di tigri rimaste in natura entro il 2022, e impedire che vengano ancora cacciate per le loro pelli, ...