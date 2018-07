una Targa d' oro internazionale Con Xiaolin Tian guarda all' Asia

AVIS Umbria. una Targa a Foligno in ocasione della Giornata mondiale del donatore. : UMWEB, Foligno. In occasione della Giornata mondiale del donatore, a Foligno verrà posizionata una targa, nell'area antistante il presidio ospedaliero, nella quale si ricorda che "donare è una scelta ...

F1 Canada - in arrivo una novità targata Honda : ROMA - C'è grande attesa per il Gp del Canada, visto che le quattro case motoristiche presenteranno la prima grande innovazione del 2018. La gara sarà particolarmente importante per la Honda, che è ...

La Città ringrazia con una Targa la professionalità del dott. Grimaldi : ... che però tiene dentro il cuore di tutti i baresi e l'affetto verso un nostro concittadino che, insieme alla sua scienza e alla sua dedizione alla medicina ed al corpo umano, ha portato in giro per ...

Catania - una Targa in ricordo del maresciallo Alfredo Agosta : Una targa in ricordo del maresciallo Alfredo Agosta nel luogo in cui fu ucciso. Presenti alla cerimonia i sindaco di Catania Enzo Bianco e le Autorità

Targa prova - una norma aggiusta il tiro : La Spezia - E' stata chiarita, grazie ad una nota emessa oggi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la questione Targa prova che nei giorni scorsi aveva causato numerose sanzioni, tra cui il ...

Calciomercato Napoli - ecco il primo colpaccio targato Ancelotti : Arturo Vidal è già in città - sta per nascere una squadra da sogno : Calciomercato Napoli – Doppia mossa del presidente De Laurentiis, una più clamorosa dell’altra, il Napoli è scatenato nelle ultime ore e dopo aver ingaggiato Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri sta per piazzare un primo incredibile colpo sul mercato, stiamo parlando di Arturo Vidal. Il cileno è stato infatti avvistato all’aeroporto di Capodichino, l’ex Juventus rappresentava il nome in cima alla lista delle ...

Torre Piloti - La Spezia dedica una Targa al marinaio Iacoviello : "Impossibile dimenticare quel giorno, tutto a Genova parla di quella tragedia: una ferita inguaribile che non si rimarginerà mai". Così il comandante della Capitaneria di Porto di Genova , nonchè ...

Dan Burisch e lo Stargate basato su una tecnologia extraterrestre : Dan Burisch e lo Stargate basato su una tecnologia extraterrestre La vicenda del microbiologo Dan Burisch è stata una rivelazione che ha letteralmente scosso gli ambienti ufologici mondiali. Le sue straordinarie affermazioni sembrano confermare quello che gli studiosi hanno sempre sostenuto : l’esistenza di un gigantesco cover-up sulla realtà extraterrestre da parte del governo USA che va avanti, in maniera pressochè ininterrotta, da ...

All'ex comandante dei vigili Galetto una Targa dal Comune : ... in apertura dell'ultimo consiglio comunale un attestato di riconoscenza per quanto fatto per la comunità bovolonese e per il suo instancabile impegno nel mondo del volontariato. E così dopo tanti ...