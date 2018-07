Una perdita d' acqua svela la doppia tragedia | marito e moglie morti in casa

Roma - Perotti saluta Alisson : 'Una perdita importante - ha salvato tante partite' : 'Per noi era un portiere fortissimo - ha detto il fantasista argentino della Roma ai microfoni di Sky Sport - Ci ha fatto fare tanti punti l'anno scorso e ha salvato tante partite con le sue parate, ...

Germania - atterraggio di emergenza per un volo Ryanair : 33 ricoverati a causa di Una perdita di pressione in cabina : Durante il volo Ryanair Dublino-Zadar decollato venerdì sera si sono registrati una serie di problemi a bordo causati da un'improvvisa perdita di pressione in cabina. 33 passeggeri sono stati trasportati in ospedale e dimessi in mattinata perché lamentavano mal di testa e mal di orecchie, ma a quanto si apprende nessuno di loro ha avuto gravi conseguenze.Continua a leggere

Tour de France – Bahrain Merida in crisi? Slongo svela tutta la verità : “Una perdita contenuta” : Paolo Slongo e l’atmosfera che si respira all’interno del Team Bahrain Merida dopo la delusione post cronosquadre di Vincenzo Nibali Aria tesa e nervosa, in casa Bahrain Merida, dopo la cronosquadre di Cholet del Tour de France 2018. Vincenzo Nibali non è rimasto soddisfatto della prestazione della sua squadra. Lo Squalo dello Stretto è adesso sereno e fiducioso nei suoi compagni, in vista delle importantissime tappe che si ...

Obesità : Una perdita di peso del 10% contribuisce a bloccare le malattie cardiache : Uno studio australiano dimostra per la prima volta che le persone obese che soffrono di fibrillazione atriale possono ridurre o annullare gli effetti della patologia perdendo peso. Pubblicato sulla rivista Europace e condotto dal Centre for Heart Rhythm Disorders dell’University of Adelaide e il South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI), lo studio ha svelato che una perdita di peso del 10%, insieme alla gestione dei fattori ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Niente nuovo motore? Ci sarà Una perdita di potenza rispetto ai rivali” : La Mercedes non disporrà della power unit n.2 in vista del prossimo GP del Canada (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), che da domani prenderà il via con le prime prove libere, per problematiche tecniche che hanno costretto il team di Brackley a rimandare l’esordio del nuovo propulsore. Un aspetto che influenzerà le prestazioni della W09 nel confronto coi rivali, in particolare la Ferrari dotata del nuovo motore. ...

Assodata Una perdita per OnePlus 6 : colpa del primo aggiornamento : Non una buona notizia quella che stiamo per dare ai già possessori ed ai potenziali acquirenti di OnePlus 6, che col suo primo aggiornamento ha visto aggiungersi una serie di funzionalità utili e molto importanti (tra cui quella che permette di nascondere l'odiato notch, che a molti proprio non è andato giù, la possibilità di registrare video in modalità super slow-motion, alle risoluzioni di 720p @480fps ed a 1080p @240fps, ed il printing ...

Michele Guardì / “Fabrizio Frizzi? Una perdita colossale. Volevo tornare a lavorare con lui” : Michele Guardì, autore di trasmissioni Rai di grande successo, parla dei punti fermi della sua carriera in un'intervista rilasciata al settimanale Spy.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:36:00 GMT)

Boldrini : 'Con questo governo rischiamo Una perdita di reputazione' : L'ex presidente della Camera spiega al quotidiano spagnolo La Razon la sua visione sugli scenari politici italiani. Molto pessimista per quanto riguarda i rapporti con il G7 e l'Europa, giudizio negativo sul programma. E ricorda alla sinistra la necessità di un nuovo Big Bang