Una mente depressa non aiuta un corpo malato Intervista allo scrittore

Open Arms - Palazzotto : “NessUna fake news - libici hanno lasciato volutamente i naufraghi” : Il deputato di LeU Erasmo Palazzotto, imbarcato sulla nave Astral, ha confermato con un tweet la versione di Open Arms: "Salvini venga qui a vedere cosa accade in questo tratto di mare. Di cosa sono capaci i suoi amici libici e di quali sono le vere fake news. Magari da padre può venire a vedere che fine fanno i bambini da queste parti".Continua a leggere

Una regolare attività sessuale incide positivamente sulla salute del nostro cuore : Una regolare attività sessuale è benefica per la nostra salute e in particolar modo per quella del nostro cuore. Secondo la presidente della Federazione francese di cardiologia, Claire Mounier-Vehier, infatti, l'attività regolare di coppia è un elemento di estrema importanza per la qualità della vita in generale, anche nei pazienti con problemi in ambito cardiaco. Rapporti sessuali e salute del cuore La Federazione francese di cardiologia ha ...

450 migranti - Conte : "Italia finalmente ascoltata"/ Ultime notizie : Francia e Malta ne prenderanno 50 ciascUna : migranti, Conte: "Redistribuzione Ue o non sbarcano": i 450 a bordo delle navi Frontex e Guardia di Finanza in attesa di comunicazione. Salvini insiste sulla linea dura: "porti chiusi".(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:06:00 GMT)

Cosa succede esattamente nel cervello di Una persona dotata di super memoria : Lo studio pubblicato su di una prestigiosa rivista scientifica, PNAS , è stato effettuato da un team coordinato dall'istituto Scientifico IRCCS S. Lucia. Esso è stato condotto su di una popolazione di ...

Jade Raymond è sorpresa dal successo decennale di Assassin's Creed. Inizialmente era prevista solamente Una trilogia : Sono passati parecchi anni dal lancio del primo Assassin's Creed su piattaforme di vecchia generazione e, con il passare degli anni, la serie è diventata uno dei punti di riferimento per moltissimi giocatori.Dopo la pubblicazione del primo episodio, la saga ha visto l'arrivo di molti altri titoli, spin-off e anche film. Una serie, dunque, che è riuscita a diventare popolarissima.Come riporta Videogamer, a quanto pare tutto questo enorme successo ...

Una Vita Anticipazioni 12 luglio : Simon - colpito violentemente da Arturo - è in fin di vita : Le condizioni di salute del maggiordomo sono molto preoccupanti mentre Teresa riesce a fuggire da Fernando.

Dead Cells ha finalmente Una data d'uscita : Solo qualche giorno fa vi avevamo presentato le edizioni fisiche di Dead Cells, l'apprezzato Metroidvania attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam che si appresta ad affrontare una pubblicazione vera e propria per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Nonostante il gioco non avesse ancora una data d'uscita ufficiale, queste edizioni erano messe a listino per l'agosto del 2018 e in molti pensavano che il mese estivo avrebbe segnato ...

Monster Hunter : World ha finalmente Una data d'uscita per PC : Capcom ha annunciato oggi la data d'uscita della versione PC di Monster Hunter: World, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 9 agosto 2018 via Steam.Il gioco era molto atteso dalla community PC, che ora dovrà tristemente annullare ogni vacanza per concedersi un'estate di caccia. Per l'occasione Capcom ha pubblicato un nuovo trailer del gioco, che potete trovare in calce all'interno di questa news. La release per PC era ...

Un segreto di Uncharted? Nathan Drake non viene colpito dai proiettili ma perde progressivamente fortUna : Che la storia di Nathan Drake sia ormai completamente giunta al termine o meno, il personaggio chiave di Uncharted non può che essere considerato un'assoluta icona dell'universo PlayStation.Della serie si è già parlato parecchio nel corso degli anni ma come riportato da GameSpot, ci sono ancora dei segreti e delle curiosità da scoprire. L'animatore di Naughty Dog, JoNathan Cooper, ha effettivamente svelato un curiosissimo aspetto del game design ...

Milan-Immobile - Una trattativa clamorosamente riaperta : parla l’agente Moggi! : Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha parlato dell’ipotesi di calciomercato che vorrebbe il proprio assistito in maglia Milan nella prossima annata Il Milan potrebbe approfittare della svolta societaria per tornare a lavorare sul mercato. Elliott si appresta a prendere in mano le redini della società, aprendo nuovi spiragli anche in fatto di calciomercato. Una delle trattative più intriganti per quanto concerne i rossoneri, è ...

E' morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni : martedì a Roma i funerali. Da ?EccezziUnale veramente? a ?Vacanze di Natale? : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. «Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della...

40 anni di film dei Vanzina - da 'EccezziUnale veramente' all'ultimo 'Caccia al tesoro' : Insieme al fratello Enrico, Carlo Vanzina morto oggi all'età di 67 anni, ha raccontato il nostro paese in 40 anni di cinema e più di 60 titoli. Ha debuttato come regista nel 1976 con 'Luna di miele in ...

Morto Carlo Vanzina - regista e produttore : diresse «Vacanze di Natale» e «EccezzziUnale veramente» : La famiglia: «Ha lottato lucidamente contro la malattia, e regalato allegria a milioni di spettatori»