“Una mamma non può morire così” Emanuela | 32 anni | muore poco dopo il parto

Brigitte Nielsen mamma per la quinta volta/ È nata Frida : “Una bambina meravigliosa - un dono del cielo” : Brigitte Nielsen mamma per la quinta volta a 54 anni, è nata Frida, la prima femminuccia dell'attrice: la dedica al marito Mattia Dessi per spazzare via le critiche. Fiocco rosa per Brigitte Nielsen: l'attrice 54enne è diventata mamma per la quinta volta. Ha dato alla luce Frida, nata dall'amore con il marito 39enne Mattia Dessi. Come riportato da Vanity Fair, la piccola pesa 2,5 chili ed è in perfetta salute.