Una corretta idratazione è fondamentale per migliorare l’aspetto e la salute della pelle

Parma - Calaiò si difende : "Messaggi scherzosi - sono Una persona pulita e corretta" : Il centravanti respinge le accuse di tentato illecito: "Ho passato un'estate d'inferno, non voglio finire la carriera per situazioni che non mi appartegono"

20 Giugno - al via gli esami di maturità : Una corretta idratazione per affrontarli “a mente fresca” : Mancano solo due giorni all’inizio degli esami di maturità: mercoledì 20 Giugno è infatti in programma la prima prova delle tre prove scritte. Un esercito di studenti in queste ore è alle prese con il rush finale dedicato a studio, ripetizioni e “toto tracce”. Sulla scia dell’hashtag #nopanic lanciato dal MIUR nel 2017 e riproposto quest’anno per comunicare ai giovani studenti con ironia l’importanza di vivere questo importante momento della ...

Gravidanze indesiderate : 15 milioni ogni anno nel mondo - si possono prevenire con Una corretta cultura contraccettiva : Si è concluso giovedì 14 giugno, a Milano, il Congresso nazionale SIC-Società Italiana della Contraccezione, giunto alla 10a edizione. L’appuntamento, aperto a ginecologi, endocrinologi, urologi, medici di medicina generale e ostetriche, è stata l’occasione per avere una panoramica e affrontare i nodi ancora irrisolti su contraccezione, sessualità, salute e benessere della donna. Il primo scenario a emergere è stato definito “Paradosso ...

6 regole per Una corretta esposizione solare : L’estate si avvicina a grandi passi e la voglia di tintarella freme come non mai. Troppo spesso però il sole viene preso in modo sbagliato, sottovalutando gli effetti che i raggi possono avere sulla pelle di adulti e bambini. Per questo motivo, AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia), in collaborazione con gli esperti dei laboratori OMIA, portano avanti dal 2014 la campagna Sole Sicuro, con l’obiettivo di evidenziare ...

'Per Una corretta alimentazione' - premiate dieci scuole a Giffoni : Due le linee guida dell'iniziativa: la realizzazione dei MOVIE DAYS, le giornate di cinema per la scuola con un connubio tra cinema e sana alimentazione , laboratori didattici, spettacoli, ...

Carenza di Vitamina D - come evitarla? I consigli degli esperti per Una corretta assunzione : “Paradossalmente in Italia c’è una delle più alte prevalenze in Europa di Carenza di Vitamina D: questo perché nel nostro Paese non c’è la cultura della prevenzione e, come invece avviene persino in Scandinavia, fin da bambini non si viene spinti a stare all’aria aperta e a esporsi al sole per una corretta produzione di questa sostanza. Tanto che oggi le raccomandazioni sono di ‘cercare i raggi’ per almeno 20 ...