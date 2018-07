Una carezza e una querela Salvini replica così alla nuova invettiva di

SAVIANO CHOC : “SALVINI - TI ECCITANO BIMBI MORTI IN MARE?/ Risposta del Ministro : “ Una carezza e una querela” : Roberto SAVIANO contro Matteo Salvini, ultimo attacco CHOC : "ti ECCITANO vedere i BIMBI MORTI in MARE? ". Caso Open Arms e foto migranti annegati: " Ministro Malavita, assassino!"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:57:00 GMT)

Prete prende a schiaffi un bambino che piange durante il battesimo - costretto a ritirarsi. «Era Una carezza» : Il Prete che ha schiaffeggiato un bambino per aver pianto durante il battesimo ha rotto il silenzio, annunciando che è stato costretto a ritirasi. La decisione dopo la pubblicazione in rete di...

Una carezza prima dell'addio : l'ultimo saluto di un bimbo alla sorellina in punto di morte : Matt Sooter, un papà residente a Rodgers, in Arkansas (Stati Uniti), ha immortalato un momento struggente, una scena che ha commosso gli...

Morto Gino Santercole - nipote e autore di Adriano Celentano : sue le musiche di Svalutation e Una carezza in un pugno : È Morto Gino Santercole , cant autore , compositore e chitarrista italiano, nonché zio (ma anche cognato) di Adriano Celentano . L'artista settantasettenne si è spento nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 giugno nella sua abitazione a Roma, a causa di un infarto. A confermare a notizia sono stati i famigliari. Il mondo della musica saluta Gino Santercole , icona del cantautorato degli anni Sessanta e Settanta, autore di numerose canzoni che hanno ...

