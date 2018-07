Una barca di migranti si è rovesciata al largo di Cipro Nord | ci sono almeno 16 morti e

Hawaii - erutta il vulcano Kilauea - la lava colpisce Una barca con 23 persone a bordo : Hawaii, erutta il vulcano Kilauea, la lava colpisce una barca con 23 persone a bordo I 23 a bordo di una barca turistica hanno riportato ustione e fratture, ma fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni.Continua a leggere I 23 a bordo di una barca turistica hanno riportato ustione e fratture, ma fortunatamente nessuno […] L'articolo Hawaii, erutta il vulcano Kilauea, la lava colpisce una barca con 23 persone a bordo proviene da ...

Hawaii - eruzione vulcano Kilauea : esplosione proietta lava e detriti verso Una barca - numerosi feriti : Incidente alle Hawaii, dove è in corso l’eruzione del vulcano Kilauea: secondo quanto riportato dalla BBC, un’esplosione ha proiettato lava, sassi e detriti in direzione di un’imbarcazione turistica, danneggiandone il tetto e ferendo 23 persone. Un passeggero si è fratturato una gamba mentre altri hanno subito ustioni. L’attività del vulcano Kilauea si è intensificata da maggio e da allora ha continuato a espellere gas e ...

Un UFO naviga in lagUna : il primo catamarano a idrogeno sbarca a Venezia [FOTO] : Arriva nella città lagunare l’Energy Observer, il primo catamarano a idrogeno, autosufficiente e a zero emissioni, che sarà impegnato nella circumnavigazione del globo Si è svolto a Venezia il 13 e 14 luglio, l’Hydrogen Experience Event, l’evento che ha visto il passaggio nella città lagunare dell’Energy Observer, il primo catamarano a idrogeno, autosufficiente e a zero emissioni, che sarà impegnato nella circumnavigazione del globo, ...

450 migranti sbarcano a Pozzallo - accordo perché 5 Paesi Ue ne accolgano Una parte : (foto: Lapresse) La nave dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e il pattugliatore G128 Monte Sperone della guardia di finanza sono davanti al porto siciliano di Pozzallo. Già durante la sera del 15 luglio sono sbarcate 57 delle 450 persone a bordo, donne e bambini, alcuni dei quali messi a dura prova dal soggiorno forzato in mare. La situazione si è sbloccata quando Francia e Malta hanno accettato 50 migranti ...

"NessUna rivolta sulla nave"Allarme per sbarcare in Italia? I dubbi sulla vicenda Vos Thalassa : dubbi su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa. Un responsabile tecnico della nave: "Nessuna rivolta dei migranti". Il sospetto è che l'allarme sia stato lanciato per sbarcarli in Italia Segui su affaritaliani.it

Maltempo - Una barca di turisti si ribalta in Thailandia : 49 dispersi : Estate, tempo di sport, con l’Italia che attende di sapere se Cristiano Ronaldo approderà alla Juventus, di viaggi e vacanze. E mentre sette regioni d’Italia saranno colpite dal Maltempo, in Africa sono state raggiunte le temperature più alte di sempre. Il Maltempo ha interessato anche una delle delle mete più scelte per i viaggi, la Thailandia, dove per un centinaio di turisti quella che era una splendida vacanza, rischia di ...

Il progetto Barça Academy si allarga - il club aprirà Una scuola calcio in Kuwait : il club catalano aprirà una nuova scuola calcio nella capitale dello stato, con l'obiettivo di riunire almeno 200 atleti tra i 4 e i 18 anni. L'articolo Il progetto Barça Academy si allarga, il club aprirà una scuola calcio in Kuwait è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tuffo nel passato : 1999 - la fine del Secondo Millennio porta con sé Una barca ricca di successi estivi : 1999. L’ultima estate del Ventesimo Secolo. L’ultima estate del Secondo Millennio. L’estate del Milan che torna campione d’Italia dopo due stagioni deludenti trascorse a metà classifica, del Parma fresco vincitore della Coppa Uefa, della Lazio che dopo aver vinto la Coppa delle Coppe vince anche la Supercoppa Europea sconfiggendo nientemeno che un Manchester United che nella stagione trascorsa aveva vinto tutto ciò che c’era da vincere, delle ...

Vela - Daniele Nanni e la maxi impresa con Una barca Mini : «Mi capita di darmi gli ordini da solo, ad alta voce, e poi eseguirli», fa così Daniele Nanni per gestire le situazioni particolarmente complicate in cui a volte si trova, mentre naviga in solitaria. Capelli biondi e mossi, occhi azzurrissimi e vivaci, dimostra meno dei suoi 33 anni e, viene da pensare, avrebbe potuto fare il modello, o l’attore. Invece, alle luci della ribalta ha preferito le onde del mare e, da 10 anni, è skipper di ...

Civitanova Marche - otto delfini accompagnano Una barca al largo : Civitanova Marche, otto delfini accompagnano una barca al largo I mammiferi hanno guidato i viaggiatori in mare per più di 40 minuti: “Fischiavamo e loro arrivavano” Continua a leggere L'articolo Civitanova Marche, otto delfini accompagnano una barca al largo proviene da NewsGo.

