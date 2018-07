Un premio per gli studenti di Bojano | l' associazione ' col Cuore' ricorda Danilo Sabatino

Boxe - per la prima volta a una donna il premio Rocky Marciano : ... askanews, - E' in corso il Festival del premio Rocky Marciano, giunto alla XIV edizione a Ripa Teatina, il centro del Chietino dove è nato il papà di Rocky Marciano, l'invitto campione del mondo dei ...

#MandelaDay : al MAXXI di Roma un documentario che rievoca la vita del premio Nobel per la pace : A cento anni dalla nascita di Nelson Mandela, avvenuta il 18 luglio 1918, il MAXXI in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma | CityFest, rievoca vita, idee e avventure dello storico leader sudafricano, premio Nobel per la pace, con una rassegna cinematografica a cura di Mario Sesti, che si propone di integrare, attraverso il racconto cinematografico, il percorso proposto dalle mostre African Metropolis e road to justice dedicate alla ...

Mondiali - Mbappé devolve i 500mila euro del premio in beneficenza : 'Niente soldi per rappresentare il proprio Paese' : Kylian Mbappé è nato l'anno in cui la Francia ha vinto il suo primo Mondiale e a quasi vent'anni è tra i più giovani calciatori di sempre ad aver alzato la Coppa del Mondo. Il giocatore del Paris Saint-Germain, eletto dalla Fifa miglior giovane di Russia 2018, sta facendo parlare di sé anche per l'intenzione di devolvere i circa 500mila euro guadagnati durante la ...

Teatro protagonista dell'estate biturgense : grande successo per l'ottava rassegna teatrale 'premio Berta' : Il Teatro, soprattutto quello che attinge agli elementi più specifici di una comunità per la realizzazione degli spettacoli, può aiutarci a comprendere, apprezzare e difendere la ricchezza delle ...

Romina Power ha ricevuto a Porto Cesareo il premio Toth per l'impegno : ... dove sono intervenuti numerosi ospiti che hanno discusso di fondamentali tematiche ambientali ed archeologia subacquea, la statuetta di Toth, una divinità egiziana che rappresenta la scienza e la ...

Tante le Personalità insignite del premio internazionale “Fontane di Roma” 2018 : Per il Giornalismo tra i premiati anche Goffredo Palmerini, firma della stampa italiana all’estero ROMA – C’è anche

Festival delle corrispondenze - pubblicato il bando per il premio letterario Vittoria Aganoor Pompilj : ... approda a edizioni di carteggi ed epistolari che spaziano dall'arte alla politica, dall'economia alla scienza. La seconda sezione è riservata a componimenti inediti in forma di lettera con la ...

C'è tempo fino a fine luglio per partecipare al premio Solesin sulla parità di genere : C'è tempo fino alla fine di luglio per partecipare all'edizione 2018 del Premio Valeria Solesin, istituito in memoria della giovane ricercatrice veneziana morta a Parigi il 13 novembre 2015 durante l'attacco terroristico al Bataclan. Quest'anno saranno premiate 14 tesi di ricerca sul tema del "talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell'economia, dell'etica e della meritocrazia ...

Alitalia - nessun frequent flyer perderà le miglia premio : Teleborsa, - nessun "socio" perderà le miglia premio Alitalia. La compagnia aerea smentisce infatti in modo categorico l'articolo apparso su Il Messaggero di oggi, 11 luglio, e ripreso da alcuni ...

Fondi sottratti ai poveri per organizzare il premio antimafia : blitz a Catania : In manette l'imprenditore Corrado Labisi, che organizzava l'iniziativa in memoria di Livatino: è accusato di un raggiro da 10 milioni

Perugia - torna il premio letterario nazionale Vittoria Aganoor Pompilj : ... approda a edizioni di carteggi ed epistolari che spaziano dall'arte alla politica, dall'economia alla scienza. La seconda sezione è riservata a componimenti inediti in forma di lettera con la ...

Dal 24 al 30 settembre - a Villacidro - si rinnova per la 33ª volta il premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì. : Un'intensa settimana di eventi spettacoli, musica, incontri con gli autori, presentazioni editoriali " farà come sempre da cornice e prologo alla serata dedicata alle premiazioni, sabato 29 settembre.

premio Dessì : 402 opere in concorso : Una settimana di eventi - spettacoli, musica, incontri con gli autori, presentazioni editoriali - farà come sempre da cornice e prologo alla serata dedicata alle premiazioni, sabato 29 settembre. ...