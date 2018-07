Un Posto al sole | anticipazioni puntate dal 23 al 27 luglio 2018

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 luglio 2018 : Vittorio tenterà di riavvicinare Patrizio e Rossella : Vittorio, stanco di vedere i suoi amici infelici, cercherà di farli tornare insieme.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 18 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 18 luglio 2018: Frustrato dalla lettura del testamento, Valerio Viscardi (Fabio Fulco) beve fino a perdere il controllo e diventare pericoloso. Se la prenderà con Andrea (Davide Devenuto)… Teresa (Carmen Scivittaro) è fortemente contraria all’idea che il marito Otello (Lucio Allocca) lavori al garage gestito da Franco (Peppe Zarbo)… Cinzia (Veronica Mazza) condiziona sempre più ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 23 al 27 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018: Marina insiste affinché Ferri la aiuti a convincere Vera a vendere le sue quote. Nonostante Andrea gli abbia consigliato di dare a Rossella il tempo che le serve, Patrizio non resiste e propone alla ragazza di partire per qualche giorno di vacanza, in modo da capire cosa stia davvero succedendo tra loro. Serena riceve la notizia della morte di suo padre, ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 17 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 17 luglio 2018: Serena (Miriam Candurro) si è confidata con Giulia (Marina Tagliaferri) e capisce che è arrivato il momento di parlare con il marito Filippo (Michelangelo Tommaso): riuscirà a trovare il coraggio? Mentre Cerruti (Cosimo Alberti) progetta la sua vacanza dei sogni, Cinzia (Veronica Mazza) impone a Guido (Germano Bellavia) le sue decisioni… I sospetti per l’omicidio ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 luglio 2018 : il testamento di Veronica riserva delle sorprese : Il testamento della Viscardi riserva sorprese sconvolgenti, in grado di creare nuovi disequilibri all'interno dei Cantieri.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 16 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 16 luglio 2018: Alberto Palladini (Maurizio Aiello) fa molta fatica a sopportare il regime carcerario… Nel giorno del funerale di Veronica Viscardi (Caterina Vertova), una scoperta importante potrebbe rimettere in discussione le indagini fatte finora… Serena (Miriam Candurro) rivela a Giulia (Marina Tagliaferri) che il suo rapporto con Filippo (Michelangelo Tommaso) è in via di ...