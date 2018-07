Un nuovo appello per dire no alle macchine killer

agi

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Un impegno a non partecipare allo sviluppo di sistemi militari basati sull'intelligenza artificiale è stato formalmente preso dai giganti del settore tecnologico, tra cui Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, dirigenti di Google DeepMind, migliaia di ricercatori ed esperti in intelligenza artificiale. L'impegno è contenuto in una lettera aperta pubblicata sul sito di Future of Life Institute, organizzazione statunitense non a scopo di lucro, mentre a Stoccolma è in corso un suo evento - l'International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), al quale partecipano i big dell'intelligenza artificiale e dell'innovazione tecnologica mondiale. "La decisione di togliere una vita umana non dovrebbe mai essere presa da una macchina" si legge nella lettera pubblicata oggi, a firma di 2400 ingegneri, ricercatori ...