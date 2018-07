“Un figlio per nemico” | la tragedia familiare di Gaetano Salvemini diventa un romanzo

Monica Bellucci attacca l’ex marito Vincent Cassel : “Un 20enne? Lo guarderei come un figlio. Bisogna differenziare le pulsioni” : “Mi ci vedreste andare con un ventenne, anche molto bello? Lo guarderei come un figlio. Bisogna differenziare le pulsioni in sé da come le si gestiscono”. Monica Bellucci attacca l’ex marito Vincent Cassel. E lo fa con raffinata grazia, senza mai citarlo direttamente, dalle colonne del mensile Elle. Cassel, 51 anni, sarà presto sposo della 21enne modella Tina Kunakey e l’interprete di The Passion e Spectre di certo non gliela manda a dire, pur ...