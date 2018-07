Ulteriori dettagli su Momo Whatsapp | numero da non contattare e origine dell’immagine

optimaitalia

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Si parla davvero tanto in questi giorni di "" qui in Italia. Si tratta di una moda che in qualche modo richiama aspetti legati agli scherzi di Halloween e di Carnevale, visto che in tanti hanno alimentato la catena in questione inviando immagini "terrificanti" ai propri contatti, al fine di evitare la maledizione di cui si parla nel testo del messaggio. Come riportato lo scorso weekend, infatti, ci sarebbe questa grana da affrontare per tutti coloro che non porteranno avanti il discorso. E a quanto pare in molti hanno preferito seguire questa strada.Cosa è cambiato rispetto a qualche giorno fa su? In primo luogo, sono trapelatiin merito all'orgine della foto della ragazzina di cui tanto si parla da un po' di tempo a questa parte. Si tratterebbe di una scultura che si trova all'interno del Vanilla Gallery a Tokyo, come è stato riportato anche da ...