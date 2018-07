Ufficiale il trailer di Bohemian Rhapsody su Freddie Mercury e i Queen atteso a novembre

Ralph spacca Internet : il trailer Ufficiale italiano alla scoperta del Web - Best Movie : Per riuscire nell'impresa dovranno entrare e affrontare le sfide di un mondo molto più vasto, pericoloso e pieno di ostacoli di quello dei videogames. Qui sotto il trailer in italiano.

Anthem : Annunciata la data d'uscita Ufficiale - presentato un trailer inedito : I giocatori più impazienti di scoprire il pericoloso mondo di Anthem possono già preordinare il titolo e otterranno un accesso VIP alla Demo, un emblema dei fondatori e un'arma leggendaria all'...

Fifa 19 : novità - rumors e tutto quello che c'è da sapere. Champions League Ufficiale! Disponibile dal 28 settembre. Ecco il trailer! :

E3 2018 : FIFA 19 in un nuovo trailer che conferma la licenza Ufficiale della Champions League : FIFA 19 avrà i diritti della Champions League, è ufficiale. Si tratta di un grandissimo annuncio per il calcistico di casa EA dato che la competizione in precedenza era in mano ai rivali di sempre di Pro Evolution Soccer. La competizione sarà presente in tutte le modalità, Il Viaggio, FIFA Ultimate Team, la carriera ma anche con una modalità completamente dedicata a questa importantissima competizione. Si tratta di un'aggiunta davvero ...

Fifa 19 : novità - rumors e tutto quello che c'è da sapere! Sabato la presentazione Ufficiale! Domani il primo "reveal trailer"? :

Ralph Spaccatutto 2 - il trailer Ufficiale irrompe nel regno Disney : Accompagnati dalle note distorte dei Daft Punk, Ralph e Vanellope fanno il loro ingresso trionfale nel mondo di internet. È ciò che si vede nel trailer ufficiale di Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2, il sequel del film d’animazione uscito nel 2012. Alla ricerca di un componente sostitutivo del videogioco da cui provengono, Sugar Rush, i due si vedono precipitati nel mondo digitale, fra uccellini blu che cinguettano e omini che ...

Ralph Spacca Internet : in attesa del trailer ecco il poster Ufficiale : "Questa volta Ralph 'spaccherà' il mondo del Web… come solo lui sa fare". Diretto da Rich Moore e Phil Johnson e prodotto da Clark Spencer, il film è ambientato sei anni dopo i fatti del primo , ...

Fallout 76 è Ufficiale - maggiori dettagli in arrivo all’E3 2018 : il trailer : Dopo una prima immagine teaser, che lasciava presupporre un annuncio imminente per un possibile quinto capitolo di Fallout, Bethesda è giunta allo scoperto e ha svelato il prossimo titolo della serie con un comunicato stampa. Non era del tutto da escludere la possibilità di un capitolo spin off, trasversale alla numerazione principale del franchise, e infatti sarà proprio così: Fallout 76 è stato ufficialmente annunciato da Bethesda, di seguito ...

Uscita Naruto to Boruto Shinobi Striker Ufficiale : data e trailer - annunciati Gaara e Deidara : Dopo aver svelato la data di Uscita ufficiale per il mercato giapponese, Bandai Namco ha annunciato anche la data di lancio di Naruto to Boruto Shinobi Striker sul mercato europeo e nord americano. E non è tutto, il publisher ha svelato finanche l'edizione speciale, i bonus pre order e due nuovi personaggi giocabili: Gaara, il Quinto Kazekage del Villaggio della Sabbia, e Deidara, ninja traditore del Villaggio della Roccia nonché membro ...

Charmed - Serie TV remake di Streghe a partire da settembre. Ecco il trailer Ufficiale - Cast e trama : Svelato il primo trailer ufficiale del reboot di Streghe dalla rete americana The CW: si tratta di un remake dedicato alle sorelle Pruitt The CW ha pubblicato il primo trailer ufficiale dedicato a Charmed, la Serie tv che altro non è che un remake dell’indimenticabile “Streghe“. Il trailer è dedicato alla nuove tre protagoniste: le sorelle Pruitt. Ecco alcune anticipazioni sulla nuova attesissima Serie televisiva. Charmed, il ...

Rage 2 Ufficiale - il trailer : le vere soprese arrivano il 15 maggio : Rage 2 è stato finalmente annunciato dopo i criptici tweet di Bethesda e il leak avvenuto qualche ora fa. Se Walmart lo ha messo in catalogo prima del tempo, oggi 14 maggio è trapelato anche il teaser che, in realtà, non dice poi molto sul gioco. Il trailer lo trovate in basso, dopo l'articolo, ma non aspettatevi poi molto rispetto al teaser trapelato di quindici secondi. Tutto su Rage 2 (ma non oggi) Bethesda ha reso noto quindi che sta per ...

Sorpresa PES 2019 - esce ad agosto : trailer Ufficiale : Con la fine della stagione calcistica attuale, l'arrivo della finestra estiva e un nuovo ciclo alle porte, ci avviciniamo alla prossima ondata di giochi calcistici. A gran Sorpresa, la prossima edizione della serie Pro Evolution Soccer arriverà ad agosto con PES 2019. Konami, infatti, ha ufficialmente rivelato PES 2019 nelle ultime ore con un nuovo trailer: la più recente edizione, valida per la prossima stagione calcistica, della storica ...