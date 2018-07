Uefa Nations League | Italia-Portogallo il 17 novembre a San Siro

Uefa Nations League - Italia-Portogallo si gioca il 17 novembre a San Siro : La nuova Italia si prepara per la Uefa Nations League, al via da settembre: il 17 novembre arriva a San Siro il Portogallo L'articolo Uefa Nations League, Italia-Portogallo si gioca il 17 novembre a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uefa Nations League - in vendita ticket esordio azzurri con Polonia : E’ iniziata la vendita dei biglietti per Italia-Polonia, il match d’esordio della Nazionale nella Uefa Nations League in programma venerdì 7 settembre, ore 20.45, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita ticketOne presenti sul territorio nazionale e on-line sui siti www.vivoazzurro.it e www.ticketone.it. Tante le promozioni per assistere al primo ...

Finiti i Mondiali - inizia la Uefa Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...