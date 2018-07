UE | multa record da 4 3 miliardi per Android Google | “faremo appello” Ora cosa cambia?

Google - multa record : 4.3 miliardi per Android/ Ultime notizie - 90 giorni per tornare in regola : Google, multa record: 4.3 miliardi per Android. Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:21:00 GMT)

Nuova multa record per Google : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Ha abusato della sua posizione dominante nel sistema operativo Android per i telefoni cellulari. Per questo motivo la Commissione europea infliggerà a Google una multa record da 4,3 miliardi di euro, si legge sul ‘Financial Times’. La per aver violato le norme antitrust dell’Ue promuovendo il proprio servizio di comparazione dei prodotti (Froogle-Google Shopping) da acquistare nei suoi ...

Google - multa record dall’Europa : 4 - 3 miliardi di euro per Android : L’annuncio della commissaria europea Margrethe Vestager. Si tratta della più pesante sanzione mai inflitta a un’azienda, dopo i 2,4 miliardi di euro chiesti sempre a Big G nel 2017. Ora ci sono 90 giorni per adeguarsi...

