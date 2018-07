Ue | maxi multa da 4 | 3 miliardi a Google

Google - multa miliardaria dall'Ue per Android : abuso di posizione dominante | Tutte le maxi-sanzioni : Una, nuova, sanzione miliardaria a Google dall'Antitrust europeo. Questa volta la cifra è pari a 4,34 miliardi di euro. Il servizio preso di mira è il sistema operativo più utilizzato nel mondo - detiene circa l'80 per cento del mercato degli smartphone - Android . La Commissione europea ne ha messo sotto indagine la posizione dominante sin dall'aprile del 2015, assecondando le ...

Stangata europea su Google - maxi-multa da 4 - 3 miliardi per Android : Nuova multa record per Google dalla Commissione Ue, la più alta mai comminata: dovrà pagare 4,3 miliardi di euro per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. L'anno scorso la Ue inflisse a Google una multa, già record, di 2,4 miliardi di euro per aver favorito il suo servizio di comparazione di prezzi Google Shopping a scapito degli altri competitor.La notizia era nell'aria già da ...

Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : mezzo milione di sterline : Prima sanzione economica inflitta alla piattaforma social dopo lo scandalo della violazione di dati di 87 milioni di utenti del mondo. Si tratta della massima cifra prevista dalla legislazione del Regno Unito per questo tipo di infrazioni

Eni Gas e Luce : multa da 1 - 8 milioni per fatturazione scorretta - specie sui maxi conguagli : Il Codacons ha diffuso ieri una di quelle buone notizie che fanno piacere ai consumatori. In questo caso infatti le tantissime segnalazioni fatte riguardo ai maxi conguagli messi in atto da Eni Gas e Luce sembrano aver avuto effetto. L'Antitrust ha multato il colosso dell'energia per fatturazione scorretta. Dopo la notizia degli aumenti proprio di Luce e gas in vigore dal 1 luglio scorso, la multa di 1,8 milioni di euro riequilibra la ...

Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : mezzo milione di sterline : Arriva una prima multa per Facebook dopo lo scandalo di Cambridge Analytica che ha violato i dati di 87 milioni di utenti del social media nel mondo. E a infliggerla è il Regno Unito. Secondo l' Information Commissioner's Office, Ico, , l'authority britannica sulla privacy e i dati, la piattaforma social di Mark Zuckerberg ha violato la ...