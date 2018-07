Ue | Comi | lettere Schaeuble a Bce scorrette ma problema è credibilità Italia 2

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) (AdnKronos) – Se la situazione innon cambia, avverte l’europarlamentare azzurra, “se ogni 5 minuti c’è una smentita di quello che dice un ministro, poi diventa inutile andare a fare il braccio di ferro sui tavoli a Bruxelles”. Perché “se non si ha una compattezza governativa, che è il minimo per poter andare a negoziare a Bruxelles, non otterremo mai risultati”. Oltretutto “abbiamo un presidente dell’Europarlamento che èno (Antonio Tajani, ndr), sarebbe certamente più intelligente coordinarci e coinvolgerlo, facendo con lui un gioco di squadra visto che ha ottimi rapporti con i Paesi strategici, invece che continuare a fare una campagna elettorale continua”. Anche perché in questo modo “ci si indebolisce, non si è credibili di fronte all’Europa e non si fa il bene ...