UBI BANCA Firma accordo con il gruppo cooperativo Cgm per i servizi welfare

UBI BANCA - partnership con CGM : entrerà in UBI Welfare : Teleborsa, - Accordo tra UBI Banca e il Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale CGM . La partnership consentirà al gruppo cooperativo di entrare a far parte di UBI Welfare, servizio dell'...

Joint venture di UBI BANCA selezionata dal Gruppo Alibaba quale gestore di un nuovo fondo di liquidità della piattaforma : La piattaforma finanziaria del Gruppo Alibaba, Ant Financial Services Group, ha selezionato Zhong Ou Asset Management Joint venture di Ubi Banca quale gestore di uno dei 4 nuovi fondi di liquidità che ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : UBI BANCA a +2 - 2% - Ferrari a -0 - 7% - 16 luglio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : UBI BANCA a +2 - 2% - Ferrari a -0 - 7% (16 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:54:00 GMT)

UBI BANCA insignita del premio European Grand Prix de la Mixité : Teleborsa, - UBI Banca riceve il premio " 1st European Grand Prix de la Mixité " FTSE MIB Category ": un riconoscimento istituito per valorizzare e promuovere le organizzazioni che si distinguono per ...

UBI BANCA insignita del premio "European Grand Prix de la Mixité" : UBI Banca riceve il premio " 1st European Grand Prix de la Mixité " FTSE MIB Category ": un riconoscimento istituito per valorizzare e promuovere le organizzazioni che si distinguono per best practice ...

UBI BANCA acquista altre azioni proprie : Teleborsa, - Il Gruppo Bancario ha acquistato, in data 26 giugno 2018, 1.162.580 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro. A Piazza Affari, intanto, la performance di UBI Banca risulta ...

UBI BANCA acquista altre azioni proprie : Il Gruppo Bancario ha acquistato, in data 26 giugno 2018, 1.162.580 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro. A Piazza Affari, intanto, la performance di UBI Banca risulta appiattita, ...

Professionalità nuove e multitasking - la strategia di UBI Banca : Milano , askanews, - Innovazione digitale e affermazione di nuovi modelli di servizio alla clientela guidano la strategia di evoluzione di Ubi Banca, che sta attuando un profondo cambio generazionale, ...

UBI BANCA - assunzioni in vista per sostenere innovazione digitale : UBI Banca a caccia di giovani laureati. La Banca conferma l'impegno nell'attività di recruitment e gli obiettivi in termini di nuovi ingressi annunciati con il Piano Industriale 2019/20, con oltre 330 ...

UBI BANCA - da sindacato azionisti mandato a Egon Zehnder : Teleborsa, - Il sindacato degli azionisti di UBI Banca si affida a Egon Zehnder per scegliere la futura governance. L'associazione rappresentativa di circa il 15% del capitale della Banca tra azioni ...

UBI BANCA - da sindacato azionisti mandato a Egon Zehnder : Il sindacato degli azionisti di UBI Banca si affida a Egon Zehnder per scegliere la futura governance. L'associazione rappresentativa di circa il 15% del capitale della Banca tra azioni sindacate e ...

Piazza Affari : ingrana la marcia UBI Banca : Protagonista il gruppo Bancario italiano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,42%. Lo scenario su base settimanale di UBI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Azioni MPS e ipotesi fusione con Banco BPM - UBI o BPER Banca : stimolo per tradare nel lungo termine? : Il nuovo esecutivo a guida Conte e con Tria ministro dell'Economia ha intenzione di rispettare i patti siglati dal precedente governo e dall'Europa su Monte dei Paschi. Il responsabile del Tesoro ha ...