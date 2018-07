Two Point Hospital riceve una data d' uscita e un nuovo divertente trailer

Two Point Hospital arriva il 30 Agosto 2018 : SEGA Europe e Two Point Studios sono entusiaste di annunciare che Two Point Hospital sarà disponibile in versione digitale per PC, Mac e Linux a partire dal 30 Agosto 2018. Chi effettuerà il preordine da Steam o dai rivenditori digitali autorizzati da SEGA riceverà il 10% di sconto. Two Point Hospital sarà disponibile dal 30 Agosto 2018 Per festeggiare, l’uomo più ammalato del mondo, Trevor, ha ...