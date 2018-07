Twitter PWA si aggiorna | arriva il supporto ad Anniversary Update

Twitter PWA si aggiorna : arriva la traduzione e un nuovo tasto Rispondi : Breve comunicato per segnalarvi il recente rilascio su Windows 10 e Windows 10 Mobile di un nuovo aggiornamento, ovviamente lato server, per la Progressive Web App di Twitter. Novità Implementata la traduzione Microsoft dei tweet (potrebbe non essere disponibile per tutti poichè ancora in fase di roll-out). Aggiunto un nuovo tasto in basso a destra per rispondere ai singoli tweet. Link al download Twitter (Free, Windows Store) ?