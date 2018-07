Turista derubato a Venezia scrive al ladro : 'Sto morendo di cancro - era il mio ultimo viaggio' : Malato di cancro , era arrivato a Venezia per un'ultima vacanza in compagnia della moglie. É stato subito derubato in vaporetto, da uno dei tanti borseggiatori che imperversano in città. Un'altra ...

Venezia - il Turista derubato : «Ho il cancro - questo era il mio ultimo viaggio» : Per l’ultimo viaggio con sua moglie, l’americano Michael Veley aveva scelto Venezia. Malato di cancro, voleva godersi qualche giorno di tranquillità in Italia e regalare alla consorte un ricordo che l’accompagnasse anche dopo la sua morte. A Venezia, però, i borseggiatori lo hanno derubato: gli hanno portato via il portafogli, con i documenti, i soldi e la carta di credito. Quando succede, è un problema per tutti, e lo è a maggior ragione per ...