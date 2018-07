Turismo | il ministro Centinaio sarà presto in Molise

Eruzione vulcano Fuego in Guatemala : il Ministro del Turismo rassicura i viaggiatori in partenza per la destinazione : A seguito dell’Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala, il Ministro del Turismo del Paese del Centroamerica rassicura il mercato e invita a continuare a viaggiare in Guatemala. Jorge Mario Chajón, Ministro del Turismo, ha dichiarato: “Il più grande sostegno che si può offrire al Guatemala in questo momento è quello di visitare e apprezzare le nostre attrazioni turistiche e il nostro ricettivo; ogni visita diventa una spinta per ...