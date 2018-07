Tumori | gli esperti | “Urge attenzione a ‘survivor’ e accesso a test genetici”

Carolyn Smith contro Eleonora Brigliadori : “Dice cose offensive e gravissime - tipo che la chemio uccide ma i Tumori no” : Ancora sotto l’occhio del ciclone. Eleonora Brigliadori ora deve fare i conti con Carolyn Smith: la famosa maestra di danza e volto di Ballando con le stelle non può accettare le teorie contro la medicina tradizionale per sconfiggere i tumori. Proprio lei che da più di due anni combatte con forza la battaglia contro il cancro al seno e che alla macchina per la chemioterapia ha pure dato un nome per renderla più familiare, Ivy. “Questa ...

Nadia Toffa - l'ira di Carolyn Smith : 'Brigliadori offende chi lotta ogni giorno contro i Tumori' : 'La prima volta che l'ho sentita parlare sull'argomento sono svenuta. Seriamente, davanti alla tv mi sono sentita male. Se me la dovessi trovare davanti...'. Così Carolyn Smith , membro della giura di ...

Carolyn Smith : "La Brigliadori? Non vorrei trovarmela di fronte. Offende i medici e chi lotta contro i Tumori" : "Eleonora Brigliadori? Le auguro di non trovarmela di fronte". Carolyn Smith, in un'intervista al Corriere della sera, ha commentato l'esclusione della conduttrice dal game show Pechino Express. A motivare la scelta del programma, sono state le parole rivolte alla collega Nadia Toffa, malata di cancro. "Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità ...

Effetti collaterali delle cure per i Tumori della testa e del collo : consigli per i pazienti : Le recenti revisioni e linee guida “tumori della testa e del collo. Una guida per il paziente” della Società Europea di Oncologia (ESMO) sono state redatte in italiano per supportare i pazienti affetti da queste neoplasie. Per questo tipo di tumori vengono considerati i trattamenti eseguiti e le loro conseguenze a lungo e breve termine. La prevenzione degli Effetti collaterali nasce dalla abolizione dei fattori di rischio che sono gli stessi che ...

Vaccini preventivi contro i Tumori e la resistenza batterica agli antibiotici : "Stiamo lavorando per sviluppare Vaccini in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici. Inoltre sono in corso studi importanti, a livello internazionale, per capire come si può ...

Vaccini per rispondere a resistenza batterica agli antibiotici e prevenire i Tumori. Così la ricerca studia le soluzioni : Tumori alla prostata e al seno, resistenza batterica agli antibiotici, ma anche Alzheimer e malaria. Lo studio per sviluppare i Vaccini prosegue e potrebbe portare a risultati importanti nei prossimi 15 anni con “orizzonti che nemmeno immaginiamo”. “Stiamo lavorando per sviluppare Vaccini in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici. Inoltre sono in corso studi importanti, a livello internazionale, per ...

Vaccini - per rispondere a resistenza batterica agli antibiotici e prevenire i Tumori. Così la ricerca studia le soluzioni : Tumori alla prostata e al seno, resistenza batterica agli antibiotici, ma anche Alzheimer e malaria. Lo studio per sviluppare i Vaccini prosegue e potrebbe portare a risultati importanti nei prossimi 15 anni con “orizzonti che nemmeno immaginiamo”. “Stiamo lavorando per sviluppare Vaccini in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici. Inoltre sono in corso studi importanti, a livello internazionale, per ...

Tumori - GLI UOMINI SI AMMALANO PIU' DELLE DONNE/ Neoplasie alla prostata in aumento : TUMORI, gli UOMINI si AMMALANO più DELLE DONNE, ogni anno 192 mila casi, quello alla prostata il più diffuso. Domani si terrà la Prima Giornata Nazionale Prevenzione Uomo(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 00:48:00 GMT)

Tumori - gli uomini si ammalano più delle donne/ Obiettivo sensibilizzazione con controlli gratuiti e opuscoli : Tumori, gli uomini si ammalano più delle donne, ogni anno 192 mila casi, quello alla prostata il più diffuso. Domani si terrà la Prima Giornata Nazionale Prevenzione Uomo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:36:00 GMT)

Tumori - GLI UOMINI SI AMMALANO PIÙ DELLE DONNE/ Ogni anno 192 mila casi - la parola chiave rimane "prevenzione" : TUMORI, gli UOMINI si AMMALANO più DELLE DONNE, Ogni anno 192 mila casi, quello alla prostata il più diffuso. Domani si terrà la Prima Giornata Nazionale Prevenzione Uomo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:21:00 GMT)

Tumori - gli uomini si ammalano più delle donne/ Ogni anno 192 mila casi - quello alla prostata il più diffuso : Tumori, gli uomini si ammalano più delle donne, Ogni anno 192 mila casi, quello alla prostata il più diffuso. Domani si terrà la Prima Giornata Nazionale Prevenzione Uomo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:21:00 GMT)

Giovane mamma con due Tumori : “sono felice di morire”/ “Non voglio che i miei figli soffrano ricordandomi” : Colpita due volte dallo stesso tumore durante due gravidanze, una donna inglese ha pochi mesi di vita e il corpo devastato dalla malattia. Ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Tumori : farmaci sottocute in oncoematologia - esperienza vincente in Puglia : Tempi di permanenza in Day hospital dimezzati, più pazienti oncoematologici trattati, più terapie erogate ogni anno, più sicurezza per malati e operatori, riduzione dei costi sociali e cospicui risparmi economici per l’intero sistema sanitario regionale. Questi in sintesi i vantaggi ottenuti con l’impiego di farmaci ‘intelligenti‘ in formulazione sottocute (Sc), a parità di efficacia rispetto al tradizionale impiego ...

Tumori - Niguarda Milano : “Un mix migliora le cure di un raro cancro al sangue” : Un nuovo protocollo terapeutico contro un tumore raro del sangue, la macroglobulinemia di Waldenstrom, è stato testato in una sperimentazione clinica su scala mondiale che ha coinvolto 45 centri ematologici in 9 diversi Paesi, tra cui l’Italia. Il trial di fase III, appena pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’, è stato condotto su 150 pazienti e l’Ematologia dell’ospedale Niguarda di Milano è fra le ...