Tumori gastrointestinali con fusioni geniche di TRK | tasso di risposta globale del 67%

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Sette pazienti su dieci colpiti da, che presentano una particolare alterazione genetica, la fusione di geni NTRK (neurotrophic tropomyosin receptor kinase) rispondono al trattamento con larotrectinib di Bayer. I risultati di un’analisi per sottogruppi su una coorte di pazienti affetti dahanno infatti dimostrato che il trattamento con larotrectinib ha portato a undidel 67% in pazienti con neoplasie malignelocalmente avanzate o metastatiche che presentanodi NTRK. Le risposte sono state rapide e durature, con un tempo massimo alla primainferiore a due mesi e con una durata dellacompresa tra 3,5 mesi e quasi 2 anni. I dati sono stati presentati al 20° Congresso mondiale dell’ESMO sui(World Congress on Gastrointestinal Cancer, WCGIC) ...