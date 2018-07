Trump vuole rinnovare Air Force 1 | rosso | bianco e blu

Al via il vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d’accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

BREXIT - MAY : “Trump vuole CHE DENUNCI UE”/ Respinta soluzione “brutale” : il piano della premier : BREXIT, Theresa May "spiffera" colloquio con Trump: "mi ha detto di DENUNCIare l'Ue per i negoziati". Presidente Usa VUOLE migliore accordo commerciale con Uk: ecco cosa si sono detti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Brexit - May : “Trump mi ha detto di denunciare la Ue”/ Presidente Usa vuole migliore accordo Stati Uniti-Uk : Brexit, Theresa May "spiffera" colloquio con Trump: "mi ha detto di denunciare l'Ue per i negoziati". Presidente Usa vuole migliore accordo commerciale con Uk: ecco cosa si sono detti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:57:00 GMT)

Trump vuole litigare molto : Roma. Se ancora ci fosse bisogno di spiegare che l'Amministrazione Trump ha pianificato questo tour in Europa per seminare panico nel vecchio ordinamento del mondo senza però portare uno straccio di visione, la proposta diretta ai paesi Nato di alzare al quattro per cento del pil le spese militari ne è la dimostrazione lampante. Se i membri dell'Alleanza ...

Vertice Nato - Trump vuole raddoppiare le spese militari al 4% del Pil | : Il presidente Usa prima del summit a Bruxelles: Berlino prigioniera di Mosca su fonti energetiche. La Cancelliera: nostre politiche indipendenti. Dopo un bilaterale clima più sereno. Stoltenberg: hub ...

Trump vuole conquistare lo Spazio. E per farlo ha pronta una Space force : Donald Trump ormai è convinto di creare una “forza spaziale” come una nuova branca delle forze armate statunitensi per sostenere il predominio americano nello Spazio. Il presidente che pianifica un ritorno sulla Luna e una missione su Marte, vuole superare la Cina e la Russia nella corsa allo Spazio. L’idea, seppur eclettica, ha provocato una serie di parodie sul web. “Lo Spazio è un dominio proprio come la terra, l’aria e il ...

Mar-a-Lago - Donald Trump vuole solo lavoratori stranieri per la sua residenza “invernale” in Florida. Pronti i visti : lavoratori rigorosamente stranieri per Donald Trump. Sul sito del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti sono apparsi due annunci, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, per l’assunzione di 21 cuochi e 40 camerieri, tutti necessariamente provenienti da oltreconfine, per la residenza “invernale” del Presidente degli Stati Uniti, Mar-a-Lago. I 61 nuovi dipendenti della villa di Palm Beach, in Florida, avranno ...

Scatta la guerra commerciale Usa-Cina e già Trump vuole rilanciare con dazi da 500 miliardi - per Pechino è "bullismo commerciale" : La guerra commerciale tra Usa e Cina è Scattata a mezzanotte, fuso orario di Washington. dazi al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34 miliardi di dollari. Contromossa di Pechino, dazi di pari entità su 545 beni contro soia, carne, auto, whiskey e alcolici. Un'escalation pericolosissima per la crescita economica mondiale, segnalata da tutti i principali istituti ed enti mondiali come rischio ...

Washington Post - “Trump disse a Macron di uscire dall’Ue”/ Juncker : “Usa vuole dividere l’Europa” : Washington Post, scoop media Usa: "Trump suggerì a Macron di abbandonare l'Ue per poter commerciare meglio". Ultime notizie: Juncker, "tempo che Stati Uniti vogliano dividere l'Europa"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:18:00 GMT)

Trump vuole Usa fuori dal Wto : mercati scossi : La sola idea che la prima economia mondiale possa dire addio al WTO ha portato a una interruzione della corsa dei listini azionari, con i future sull' indice S&P 500 che si sono indeboliti , vedi ...

Thomas Markle : «Perché la regina vuole incontrare Trump e non me?» : Thomas Markle alza il tiro. Dopo l’intervista a Good Morning Britain (durante la quale ha raccontato come Harry gli avesse chiesto la mano di Meghan e le – (molto) presunte – opinioni del principe su Brexit e Donald Trump), il padre della neo duchessa di Sussex è tornato all’attacco, concentrandosi stavolta su Sua Maestà. E confermando la predisposizione a voler lavare «i panni sporchi» in pubblico. LEGGI ANCHEMeghan ...