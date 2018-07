Trump | non sono per la Russia | voglio solo che il nostro Paese sia al sicuro

Trump dice che non voleva difendere Putin - si è solo impappinato : Che avevate capito? Dopo aver ricevuto critiche feroci, anche dal suo partito, ha detto che si è espresso male e in realtà la Russia ha effettivamente interferito nelle elezioni del 2016 The post Trump dice che non voleva difendere Putin, si è solo impappinato appeared first on Il Post.

Trump : il “riscaldamento nucleare” è la priorità - non il clima : Il “riscaldamento nucleare“, e non il clima, è il “maggiore problema” di Stati Uniti, Russia e dell’intera comunità internazionale: lo ha dichiarato il presidente Donald Trump, in un’intervista alla Fox, dopo il suo vertice con l’omologo russo Vladimir Putin a Helsinki. “Obama riteneva che il riscaldamento globale fosse il nostro principale problema. Io direi che il warming nucleare rappresenta il ...

Trump: "Ho fiducia nei miei 007 ma non concentriamoci sul passato"

Trump non ha ascoltato i consigli Ed è subito capitolato sul Russiagate : ... Hillary Clinton e l'opposizione parlamentare, avallando di fatto la tesi cospirativa di Putin: gli Stati Uniti saranno pure un Paese democratico, ma con un sistema minato da una lotta politica ormai ...

Usa, Ryan a Trump: "Putin ha interferito, non è un alleato"

Helsinki - Trump smentisce la Cia : "Putin non è un avversario" : "Non vi è alcuna ragione per complicare ulteriormente le relazioni tra Russia e Stati Uniti". Con queste parole il Presidente russo Vladimir Putin ha aperto da Helsinki, in Finlandia, la conferenza stampa congiunta con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La capitale finlandese ha ospitato numerosi negoziati tra Stati Uniti ed Unione Sovietica durante l"era della Guerra Fredda. I due leader si sono già incontrati nel luglio dello scorso ...

Trump-Putin - striscioni di Greenpeace a Helsinki : «Riscaldate i cuori - non il Pianeta» : 'Greenpeace si batte per un mondo di pace, in cui l'ambiente venga protetto -, continua Sini Harkki. Dei veri leader dovrebbero avere come obiettivo primario la tutela del Pianeta, affrontando le ...

Donald Trump a Helsinki: "La Nato non è mai stata così forte"

Vertice con Putin, Trump: non vado a Helsinki con grandi aspettative

Trump : "Su Helsinki non ho aspettative" : 14.35 "Non vado con grandi aspettative" al vertice di Helsinki, ha detto il presidente americano Trump in un'intervista alla Cbs, alla vigilia del primo summit tra il leader Usa e il leader russo. Tuttavia, Trump dice che dall'incontro con Putin verrà fuori "niente di male.. forse qualcosa di buono". A suo dire questi incontri sono positivi, "il colloquio con il presidente Kim lo è stato", ha osservato.

Vertice con Putin - Trump : non vado a Helsinki con grandi aspettative : "Niente di male...forse qualcosa di buono verrà fuori dall'incontro di lunedì con Vladimir Putin. Non vado con grandi aspettative". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump alla vigilia del ...

Russiagate, Casa Bianca: "Summit Trump-Putin non si cancella"

Cremlino: Trump per noi non è un concorrente ma un partner

Trump in visita in Scozia - ma la premier Sturgeon non lo accoglie e va al Gay pride : Trump in visita in Scozia, ma la premier Sturgeon non lo accoglie e va al Gay pride Diecimila persone hanno sfilato a Edimburgo contro il presidente Usa durante la sua visita in Scozia: la premier scozzese Nicole Sturgeon, dichiaratamente anti-Brexit, ha disertato il comitato d’accoglienza all’aeroporto di Prestwick, e ha preferito prendere invece parte, da aperta […] L'articolo Trump in visita in Scozia, ma la premier Sturgeon ...