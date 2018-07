Trump cambia versione dopo le critiche | “Russia ha interferito | con Putin ho sbagliato

Trump ci ripensa e cambia versione : 'La Russia ha interferito - credo agli 007 americani' : Eppure la giornata Trump l'aveva cominciata con quel piglio e quell'insofferenza cui ha abituato l'America e il mondo, e che continua a fare breccia fra il suo seguito. Via Twitter aveva a suo modo ...

Putin : “Cose cambiate in meglio dopo incontro con Trump” : Putin: “Cose cambiate in meglio dopo incontro con Trump” Putin: “Cose cambiate in meglio dopo incontro con Trump” Continua a leggere L'articolo Putin: “Cose cambiate in meglio dopo incontro con Trump” proviene da NewsGo.

Putin a Fox - cose cambiate in meglio dopo incontro Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump-Putin - 2 ore di faccia a faccia : «Basta clima da Guerra Fredda - la situazione è cambiata» : faccia a faccia di due ore e dieci minuti tra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki. La durata prevista era di 90 minuti. «I negoziati con Trump hanno avuto luogo in un'atmosfera...

Trump-Putin - 2 ore di faccia a faccia : «Basta clima da Guerra Fredda - la situazione è cambiata» : faccia a faccia di due ore e dieci minuti tra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki. La durata prevista era di 90 minuti. «I negoziati con Trump hanno avuto luogo in un'atmosfera...

Greenpeace in azione in Finlandia durante l’incontro Trump-Putin : “Agire subito per combattere i cambiamenti climatici” [GALLERY] : 1/5 ...

Trump cambia : "Mai tanto feeling con Gb" : 14,31 Dopo l'intervista al Sun,in cui criticava la premier May sulla Brexit, Trump cambia i toni e sostiene che tra Usa e e Gb la relazione "è molto, molto forte. Probabilmente non c'è mai stato un momento migliore" nei rapporti Usa-Gb. Parole che il presidente Usa ha pronunciato dopo la cena di Gala e prima dell'apertura dei colloqui del vertice nella residenza estiva della premier. Al suo arrivo, Trump, stringendo la mano alla May, ha ...

Trump : “L’ondata di immigrati sta cambiando l’Europa in peggio” : Trump: “L’ondata di immigrati sta cambiando l’Europa in peggio” Trump: “L’ondata di immigrati sta cambiando l’Europa in peggio” Continua a leggere L'articolo Trump: “L’ondata di immigrati sta cambiando l’Europa in peggio” proviene da NewsGo.

Trump - immigrati cambiano Ue in peggio : ANSA, - NEW YORK, 13 LUG - Donald Trump torna ad attaccare i leader europei, accusandoli di distruggere la cultura del continente consentendo l'ingresso di milioni di immigrati. In un'intervista al ...

Trump : 'L'ondata di immigrati sta cambiando l'Europa in peggio' : Donald Trump torna ad attaccare i leader europei, accusandoli di distruggere la cultura del continente consentendo l'ingresso di milioni di immigrati. In un'intervista al Sun, il presidente americano ...

Trump cambia idea : "La Corea Del Nord rappresenta una straordinaria minaccia" : ...

Trump cambia idea : "La Corea Del Nord rappresenta una straordinaria minaccia" : ...

Dazi - Ue : minaccia Trump? Nostra posizione non cambia : "Tutto quello che abbiamo da dire su questo è stato già detto dal presidente Juncker e dalla commissaria Malmstroem ultimamente, non abbiamo altro da aggiungere". Lo riferiscono da Bruxelles dopo la ...

Dazi - Ue : minaccia Trump? Nostra posizione non cambia : Dazi, Ue: minaccia Trump? Nostra posizione non cambia Dazi, Ue: minaccia Trump? Nostra posizione non cambia Continua a leggere L'articolo Dazi, Ue: minaccia Trump? Nostra posizione non cambia proviene da NewsGo.