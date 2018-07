Tria | Da crisi investimenti ridotti di un terzo | drammatico

Paolo Savona : " Tria terrorizzato di essere il ministro che finisce con la crisi - io sono un po' più libero di agire" : "Mi faccio guidare dal mandato ricevuto che per fortuna è ristretto...se fosse ampliato a tutti gli argomenti che avete segnalato mi troverei in seria difficoltà, difficoltà che passo con tutta la collaborazione dovuta ai miei colleghi di Governo". Doveva essere il ministro dell'Economia, ma le cose sono andate diversamente. Un veto del Quirinale, la mediazione sulla sua nomina agli Affari Esteri. Davanti alle Commissione ...

Mercato sale su rientro crisi governo Germania - rassicurazioni Tria : Seduta positiva per i Btp, che approfittano dell'allentamento delle tensioni politiche in Europa, ma anche delle nuove rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla salvaguardia dei conti pubblici italiani.

F1 - analisi prove libere GP AusTria 2018 : Mercedes perfette - ma Vettel non è distante - Red Bull in crisi di gomme - ottima Haas : Il venerdì del Gran Premio di Austria 2018 della Formula Uno sul tracciato del Red Bull Ring ha ribadito il ritorno prepotente della Mercedes. Le Frecce d’argento hanno dominato entrambe le sessioni di prove libere odierne sia sul giro secco che sul passo gara, con il solo Sebastian Vettel in grado di opporsi a tale strapotere. Più in difficoltà le Red Bull che soffrono a livello di gomme, mentre nelle ultime posizioni troviamo le solite ...