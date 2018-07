Trasformare un Surface Pro in un Surface Studio è possibile grazie a un accessorio

surface-phone

: RT @WindowsBlogIta: Presto potrete trasformare il vostro #Surface Pro in un Surface Studio - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Presto potrete trasformare il vostro #Surface Pro in un Surface Studio - GenDirt : RT @WindowsBlogIta: Presto potrete trasformare il vostro #Surface Pro in un Surface Studio - WindowsBlogIta : Presto potrete trasformare il vostro #Surface Pro in un Surface Studio -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Tra le innovazioni presentate da Microsoft negli ultimi anni rientra ilche, annunciato durante la fine del 2016, è considerato un’evoluzione del form factor classico degli All-in-One. Kensington, una piccola azienda produttrice di gadget tecnologici, ha pensato bene di realizzare un particolarein grado direalmente il vostroPro 2017 oPro 4 in un vero e proprio minicon tanto di cerniera e base hardware. Il nome del prodotto è Docking Station Dual 4KPro SD7000 e, oltre ad ampliare le modalità di utilizzo del 2-in-1 targato Microsoft, aggiunge il supporto fino a due monitor in 4K e al collegamento Ethernet, una caratteristca dei PC desktop. Stando alla descrizione del produttore, l’è appositamente studiato per la gammaPro essendo compatibile con la tecnologia di ricarica ...