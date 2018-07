Tragedia a Sassari | muore l’ex calciatore della Torres Giovannino Oggiano

fanpage

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il 47enne sassarese, padre di un bimbo, è deceduto al pronto soccorso in circostanze che sono ancora in fase di accertamento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle causemorte che ha lasciato sgomento il mondo dello sport e in particolare quello del calcio sardo.