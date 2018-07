Tour | Valverde tenta l' impresa Già 1' 17' ' su Froome e Nibali

Tour de France 2018 - Movistar pronta a colpire sulle Alpi. Landa - Valverde e Quintana - tre punte difficili da marcare : Si tirano le somme al termine della prima settimana del Tour de France 2018 anche in casa Movistar. Obiettivo della formazione ciclistica spagnola nella fase iniziale della Grande Boucle quello di mantenere i propri uomini di classifica a stretto contatto con i principali avversari nella graduatoria generale. Nonostante una cronometro a squadre al di sotto delle aspettative, due di essi attualmente occupano un piazzamento top-10: Alejandro ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Uran in testa - Vincenzo Nibali a 6” da Froome - bene Porte e Valverde : Non sono mancati gli scossoni nella sesta tappa del Tour de France 2018. La frazione che conduceva il gruppo in cima al Mur de Bretagne ha riscritto la classifica generale per quanto riguarda i big, i favoriti per la conquista della maglia gialla finale a Parigi. Tom Dumoulin e Romain Bardet hanno infatti pagato a caro prezzo una foratura, dunque ora il migliore è Rigoberto Uran con 6 secondi di vantaggio su Alejandro Valverde (che ha preso ...

Tour de France 2018 - domani il Mur de Bretagne! Strappo tremendo - Valverde scalda i motori. Esame per Nibali e Froome : Dopo la cronometro a squadre di lunedì, il Tour de France è atteso da un nuovo possibile punto di svolta in una prima settimana molto nervosa e in cui le insidie non sono mai mancate. L’arrivo sul Mur de Bretagne, dopo 181 chilometri dalla partenza di Brest, creerà diversi grattacapi agli uomini che puntano alla maglia gialla di Parigi e sicuramente ridisegnerà la classifica generale che aveva già subito degli scossoni importanti nei ...

Tour - in Bretagna una classica con 5 Gpm : per Sagan e Valverde. E i big... : La quinta tappa del Tour de France misura 204,5 km e porta il gruppo da Lorient a Quimper, nella regione della Bretagna. Si tratta di una frazione con poca pianura. 'Ci sono 110 km tra piccole salite ...

Tour de France 2018 : Mikel Landa - il tempo stringe. Occasione d’oro - ma dovrà fare i conti con Quintana e Valverde : Al Tour de France 2018 Mikel Landa partirà con l’ambizione di vincere la maglia gialla e conquistare così il suo primo Grande Giro della carriera. L’appuntamento con il grande acuto è stato rimandato di anno in anno e a 28 anni lo spagnolo vanta in bacheca un solo podio, quello del Giro 2015. Per questo motivo questa sarà l’Occasione d’oro per Landa, visto che si trova probabilmente all’apice della sua carriera. Il passaggio in questa stagione ...

Tour de France 2018 - un percorso favorevole per Alejandro Valverde. Tante tappe miste per fare la differenza e sognare in classifica : Un Tour de France 2018 da gregario: davvero difficile vederlo in un ruolo diverso, almeno per quanto riguarda la classifica generale. Difficile mettersi al servizio degli altri se ti chiami Alejandro Valverde, ma gli ordini di scuderia alla Movistar impongono ciò: Mikel Landa e Nairo Quintana sono ovviamente un gradino avanti per quanto riguarda le salite e dunque diventa obbligatorio puntare alla maglia gialla con lo spagnolo o con il ...

Tour de France 2018 : una Movistar a 3 punte. Quintana - Valverde e Landa - chi si sacrificherà? Pro e contro da gestire : La Movistar sarà una delle squadre da battere al Tour de France 2018. Il team spagnolo quest’anno si presenterà infatti con una formazione che potrà contare su ben tre punte: Nairo Quintana, Alejandro Valverde e Mikel Landa. Non sarà certamente facile per Eusebio Unzué riuscire a gestire in corsa questi tre campioni, ma se ci riuscirà allora la Movistar potrebbe davvero tornare in giallo dopo 12 anni. Andiamo quindi ad analizzare i possibili ...

Tour de France - nuova strategia della Movistar : 3 leader al via - Quintana - Landa - Valverde : Archiviati il Giro del Delfinato e il Giro di Svizzera, classici appuntamenti di preparazione sulla strada che porta al Tour de France, [VIDEO] le attenzioni del mondo del Ciclismo si stanno ormai concentrando sulla Grande Boucle. La più importante e prestigiosa corsa del ciclismo mondiale scattera' sabato 7 luglio dalla Vandea per concludersi il 29 a Parigi. Per Chris Froome sara' un appuntamento con la storia, con la possibilita' di centrare ...