Tour | Thomas vince l' 11 a tappa ed è la nuova maglia gialla

Tour de France 2018 - Thomas a La Rosiére : tappa e maglia gialla. Classifica stravolta : Geraint Thomas si aggiudica l'11esima tappa del Tour de France 2018, la Albertville-Rosière di 108 chilometri e conquista la maglia gialla. Seconda frazione alpina che fa chiarezza anche sulla ...

Tour de France 2018 - risultato 11ma tappa : Sky padrona - vittoria e Maglia Gialla per Thomas - Froome stacca tutti. Nibali fatica - ma si difende : Ci si aspettava lo spettacolo ed è arrivato alla grande nella seconda tappa alpina del Tour de France 2018. L’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo, è stata un concentrato di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Alla fine un vero e proprio dominio per il Team Sky che porta dalla sua parte la Grande Boucle: Geraint Thomas trionfa, cogliendo il colpo doppio e andando a vestire anche la Maglia ...

Tour de France 2018 - risultato 11ma tappa : Sky padrona - vittoria e maglia gialla per Thomas - Froome stacca tutti. Nibali fatica - ma si difende : Ci si aspettava lo spettacolo ed è arrivato alla grande nella seconda tappa alpina del Tour de France 2018. L’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo, è stata un concentrato di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Alla fine un vero e proprio dominio per il Team Sky che porta dalla sua parte la Grande Boucle: Geraint Thomas trionfa, cogliendo il colpo doppio e andando a vestire anche la maglia ...

Tour de France - si prende tutto Geraint Thomas : il britannico vince l’11ª tappa e si veste di giallo : Grazie ad uno splendido attacco arrivato negli ultimi metri, Geraint Thomas vince l’undicesima tappa e si prende la maglia gialla Diciannovesima vittoria in carriera per Geraint Thomas, il ciclista del Team Sky trionfa nell’undicesima tappa del Tour de France e si prende la maglia gialla, sfilandola a Greg Van Avermaet. Uno scatto pazzesco quello del britannico, abile a mangiarsi Nieve in un solo boccone e a guadagnare secondi ...

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : vince Geraint Thomas! (11^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv della 11^ tappa della Grande Boucle da Albertville e La Rosiere. Sfida alle vette più alte della corsa!|. (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Tour de France 2018 - classifica generale ben definita. La mina vagante Thomas - Landa e Nibali ben posizionati. Uran alza bandiera bianca : Dopo le prime dieci tappe la classifica generale del Tour de France 2018 si è ben definita. Il primo tappone alpino non ha portato particolari stravolgimenti, ma ha consolidato le posizioni dei favoriti, evidenziando anche qualche difficoltà di alcuni uomini di classifica. Andiamo quindi ad analizzare l’attuale classifica generale della Grande Boucle. Oggi Greg Van Avermaet con una grande azione all’attacco ha mantenuto la maglia gialla, ma è ...

Tour de France 2018 - Froome e la carta Thomas : "Possiamo giocare su due tavoli" : Nel giorno di riposo, Chris Froome è tra i primi a parlare. Spegnendo le voci di una rivalità interna con Geraint Thomas, che in classifica è secondo e potrebbe prendere la maglia gialla fin dalla ...

Chris Froome - Tour de France 2018 : “Attendo la sfida delle montagne. Rivalità con Thomas? Esagerato parlarne” : La prima settimana del Tour de France 2018 è andata in archivio. Non ci sono stati grossi scossoni in classifica generale e tutti attendono le Alpi che, da domani, caratterizzeranno lo scenario della Grande Boucle. Il britannico Chris Froome è pronto a recitare un ruolo da primattore con il suo Team Sky. Nella prima tappa ha pagato dazio per via di una caduta ma poi la cronometro a squadre ha rimesso le cose al loro posto. In vista del trittico ...

Tour - Nibali 'Sulle Alpi sarà dura'. Froome 'Nessuna rivalità con Thomas' : ROMA - Il Tour riprende fiato dopo le prime fatiche, culminate con la tappa di Roubaix , caratterizzata dalle cadute. Non c'è stato l'acuto di Vincenzo Nibali, ma lo 'Squalo' è ancora ampiamente in ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas in testa - Nibali in scia a Froome - perdono Uran e Landa : Non sono mancati i colpi di scena dUrante la nona tappa del Tour de France 2018, temutissima per i 22 chilometri sul pavé della Roubaix. A lasciarci le penne è stato Richie Porte, tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla, che è caduto e che ha dovuto lasciare la corsa. Scivolate anche per Rigoberto Uran, Mikel Landa e Romain Berdet che lasciano per strada diversi secondi nei confronti di Vincenzo Nibali e Chris Froome, sempre ...

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2018 / Van Avermaet conserva la maglia gialla : sale Geraint Thomas! (6^ tappa) : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2018: la maglia gialla è sulle spalle di Greg Van Avermaet alla vigilia della 6^ tappa, da Brest a Mur de Bretagne. Ecco le altre graduatorie.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:47:00 GMT)

Froome - caccia al 5° Tour con uno squadrone : Moscon - Bernal - Thomas... : Una squadra di primissimo piano, e non poteva essere altrimenti: manca ancora l'ufficialità, ma il Team Sky ha scelto - salvo sorprese dell'ultima ora - gli uomini che affiancheranno Chris Froome al ...